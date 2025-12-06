Uluslararası Enerji Derneğince Antalya'da düzenlenen IAEE MECA Konferansı sona erdi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Uluslararası Enerji Derneği (IAEE) Orta Asya ve Orta Doğu (MECA) Konferansı’nda "En iyi Makale Ödülü" ve "2025’in En Enerjik Kadın Ödülü" sahiplerini buldu.

Uluslararası Enerji Derneğince Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu konferans, 3 günlük programın ardından sona erdi.

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda uzman ve sektör temsilcisinin katıldığı konferansta küresel enerji meselelerine ilişkin kapsamlı sunumlar yapıldı, güncel meseleler ele alındı.

Konferansın ardından kapanış töreninde "En iyi Makale Ödülü" Khalifa Üniversitesinde doktora öğrencisi Sara Khalil Zaidan'a ve "2025'in En Enerjik Kadın Ödülü" Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız'a verildi.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği MECA Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, kapanış töreninin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede 3 gün boyunca 2 çalıştay, 6 ana oturum ve çok sayıda paralel oturumla 24 ülkeden uzmanların enerji dönüşümünü ele aldığını söyledi.

Kumbaroğlu, iktisat, jeopolitik, teknoloji, enerji arz güvenliği ve iklim etkileri gibi birçok konunun akademi, özel sektör ve kamu temsilcileriyle değerlendirildiğini ifade ederek, "Ortaya çıkan sonuçlar, rasyonel karar süreçlerine katkı sağlayacak nitelikte." dedi.

Antalya'daki konferansın sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından bir sonraki MECA'nın belirleneceğini anlatan Kumbaroğlu, bu seneki organizasyonun çok başarılı geçtiğini ve birçok olumlu geri dönüş aldıklarını sözlerine ekledi.



