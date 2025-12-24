Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da 10 binin üzerinde uzay profesyonelini Türkiye'de buluşturacak

İZMİR - TEZCAN EKİZLER - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'nin uzay vizyonu açısından tarihi bir dönüm noktası olacağını belirterek, savunma sanayisinde yakalanan başarıyı uzay alanına taşımak istediklerini söyledi.

Kıraç, İzmir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda önemli mesafeler katettiklerini vurgulayan Kıraç, şöyle konuştu:



"Bir ülkenin stratejik olarak bağımsız uzaya erişebilmesi çok önemlidir. O yüzden de biz Türkiye olarak şu anda üçüncü bir ülkede bir uzay limanı inşa ediyoruz. 2027'nin ilk aylarında da hazır olmasını umuyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl sonra ilk aşamasını bitireceğiz. İlk fırlatmalara hazır hale getireceğiz. Daha sonra uzun hedeflerimiz var. Biz orayı Cape Canaveral gibi dünyanın fırlatmada çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Her şeyiyle, yaşanılabilir bir alan, fırlatma tesisleri olarak, test entegrasyonu ile her şeyiyle hazır hale getirmek istiyoruz."

Kıraç, modern astronominin temellerinin Fergani, Harezmi, Nasirüddin Tusi ve Ali Kuşçu gibi bilim insanlarıyla atıldığını, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda bu alandaki yapmış olduğu çalışmalarla tekrar eski başarılarına döneceğinin sinyallerini verdiğini anlattı.

- 10 binin üzerinde katılımcı bekleniyor

Türkiye'nin uzay yolculuğunda Antalya'da 5-9 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek Uluslararası Uzay Kongresi'nin önemli olduğunu anlatan Kıraç, "Düşünün her yıl bir ülkede, 77 yıldan beri kesintisiz bir etkinlik yapılıyor. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 604 üyesi var. NASA dahil uzay ajansları, devletlerin uzay ajansları, özel şirketler... Yaklaşık 10 binin üzerinde katılımcı ve yaklaşık 50 civarında astronot bekliyoruz." dedi.

Kıraç, akademisyen ve gençlerin kongreye makaleleriyle katılımını çok önemsediklerini, bu sayede hem makalelerinin yayımlanacağını hem de kongreye katılan üst düzey şirketlerin sahipleriyle görüşmeler yapabileceklerini söyledi.

Uzay bilimi konusunda önemli kişilerin kongrede olacağını vurgulayan Kıraç, şunları kaydetti:

"5-9 Ekim'de dünya uzayı, Türkiye'de konuşacak, tartışacak. Savunma sanayimizin son 20 yıldaki katettiği mesafe inanılmaz boyutlarda. Şimdi biz onu uzay alanında da başarmaya çalışıyoruz. Bunu başarmak zorundayız çünkü savunma da artık uzaydan başlıyor. Uzayda güçlü olmayan hiçbir ülkenin gelecekte savaşlarda başarılı olma şansı yok. Dolayısıyla hem sivil anlamda hem askeri anlamda biz buraya odaklandık. İnşallah belki bir 10-15 sene sonra savunma sanayisindeki başarıyı uzay alanında da göreceğiz."

- Rekor makale beklentisi

Kıraç, Avustralya'nın Sydney kentinde bu yıl düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yaklaşık 4 bin 500 makalenin sunulduğunu hatırlattı.

Türkiye'de düzenlenecek kongre için akademisyen ve gençlerden daha çok makale beklediklerini anlatan Kıraç, "Gönlümüzde şu geçiyor, rekor kırmak. Türk bilim insanlarının ve öğrencilerinin makaleler konusunda bugüne kadar yapılmış en yüksek rakamı ve tabii ki nitelikli makaleleri orada görmek istiyoruz. Bu sadece bazen uzay havacılık alanı gibi gözüküyor ama uzay, uzay hukuku, uzay tarihi, beslenme... Astronotlar, oraya gittiklerinde ne yiyecek? Bu bile çok önemli bir konu. Bu konuda bile makale yazabilirler." diye konuştu.