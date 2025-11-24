İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Ümmühan öğretmen 11 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor

Ümmühan öğretmen 11 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor

Ümmühan öğretmen 11 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da sınıf öğretmeni Ümmühan Köroğlu, 11 yıldır mesaisinden artakalan vakitlerde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) binasında dezavantajlı öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 1993'te mezun olan 53 yaşındaki Köroğlu, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2006'da Adana'nın Seyhan ilçesindeki Petrol Ofisi İlkokulu'na atandı.

Köroğlu, mesaisini sürdürdüğü okuldaki meslektaşlarının yönlendirmesiyle boş vakitlerinde çocuklara destek olmak için TEGV'e başvurdu.

Gerekli prosedür ve eğitimleri tamamlayan Köroğlu, 2014'te Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki TEGV Adana Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi'nde gönüllü öğretmenliğe başladı.

Vakıf binasında ilkokul çağındaki dezavantajlı öğrencilere ücretsiz özel ders veren Köroğlu, mesleki tecrübesiyle çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı sunuyor.

- "Gönüllülüğün bulaşıcı ve iyileştirici bir yanı var"

Sınıf öğretmenliğinde 33 yılı geride bırakan Ümmühan Köroğlu, AA muhabirine, çocukların eğitimine katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Eğitimin okulda verilen bilgiyle sınırlı olmadığını dile getiren Köroğlu, "Gönüllü öğretmen olmaya başladıktan sonra ne kadar güzel bir şeyin içerisine girdiğimi gördüm çünkü gönüllülüğün bulaşıcı ve iyileştirici bir yanı var. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştığımda çok daha fazla doğru yerde olduğumu hissediyorum. Ben onlara bir şeyler öğretiyorum, onlar da bana bir şeyler öğretiyor." dedi.

Köroğlu, Kovid-19 sürecinde öğrencilere sanal ortamda bilgiler aktardığını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gittiği Hatay'da çadırda kalan öğrencilere de ders verdiğini belirtti.

Meslektaşlarına sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları önerisinde bulunan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Gönüllü eğitim için ekstra zaman ayırmak zorundayım ve ayırıyorum. Herkesin gönüllülüğün bir ucundan tutması gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir çocuğa dokunmanın etkileri bambaşka. O yüzden de gönüllü öğretmen olmayı herkese tavsiye ediyorum."



Yurt Dünya 24.11.2025 13:01:05 0
Anahtar Kelimeler: ümmühan öğretmen 11 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı