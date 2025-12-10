İlginizi Çekebilir

Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri satışa sunuldu
Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı
Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi
Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis
Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi
Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti
Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı
Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi
Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi
Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi

Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor

Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor

Üniversite öğrencileri, performans ödüllü İHA projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2025'te Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde performans ödülü alan İHA'yı geliştirerek birinci olmayı hedefliyor.

ATÜ Kaan Teknoloji Kulübü bünyesinde farklı mühendislik fakültelerinden 10 öğrenci bir araya gelerek 2024'te Barkan İHA Takımı'nı kurdu.

Öğrenciler, yaklaşık bir yıllık çalışmayla otonom kalkış, uçuş ve iniş kabiliyeti bulunan insansız hava aracı tasarladı.

Yapay zeka algoritmasını da kendilerinin geliştirdiği insansız hava aracıyla öğrenciler, TEKNOFEST 2025'e katıldı.

Projeyle öğrenciler, TEKNOFEST'te Uluslararası İHA Yarışması Serbest Görev kategorisinde performans ödülünü aldı.

Öğrenciler, geliştirme çalışmaları kapsamında haritalandırma özelliği ekledikleri, yer kontrol istasyonuna fotoğraflı bildirim gönderebilen İHA ile gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

- "Yer kontrol istasyonuna fotoğraflı bildirim gönderiyor"

ATÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve takım kaptanı Bahakan Göktaş, AA muhabirine, arkadaşlarıyla tasarladıkları insansız hava aracındaki elektronik parçaları kendilerinin ürettiğini söyledi.

TEKNOFEST 2025'te performans ödülü aldıkları projelerini daha da geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"İHA'mız tam otonom şekilde kalkışını gerçekleştirip, belirlenen bölgede haritalandırma yapıyor. Haritasını çıkardığı bölgede temsili olarak dört adet turuncu kuka kullanıyoruz. Burayı kritik bölge olarak adlandırıyoruz. O bölgeyi bulup üzerinde sabit bir şekilde durmaya başlıyor. Yaptığımız panoramik görüntüleme sistemiyle içerisine giren herhangi bir araç ya da insan gibi yabancı unsur olduğu zaman bunu yapay zeka desteğiyle algılayıp yer kontrol istasyonuna fotoğraflı yer ve zaman etiketiyle bildirim gönderiyor."

Göktaş, tasarladıkları İHA ile gelecek yıl TEKNOFEST'te daha iyi performans göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağmur Şahin de İHA projesinde yerli ve özgün kodlar yazmaya özen gösterdiklerini belirtti.

- "Birinci olacağımızı düşünüyorum"

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özcan Polat ise İHA'da kullanılan kartları yerli olarak ürettiklerini ifade etti.

Takım olarak sadece yazılımda değil, donanımda da yerli ve özgün çözümler geliştirdiklerine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti.

"İHA'mızdaki 4 kartı yerli olarak üretiyoruz. İHA'mız tam uygulanabilir ve bir probleme çözüm olarak doğmuş bir görev. TEKNOFEST de bunu önemsiyor. Aynı zamanda kullandığımız neredeyse bütün elektronik parçaları kendimiz üretiyoruz. Bu da çok büyük bir katkı sağlıyor, birinci olacağımızı düşünüyorum."



Güncel 10.12.2025 12:56:26 0
Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri performans ödüllü iha projelerini birincilik hedefiyle geliştiriyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri satışa sunuldu

2

Adana'da Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tanıtıldı

3

Prometeon 2025 Dakar şampiyonu Macik ile işbirliğini yeniledi

4

Karmod'dan İngiltere'ye özel hazır konteyner ofis

5

Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi

6

Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti

7

Adana'da "2023 Türkiye Sismik Dizisinin Ardından Çalıştayı" yapıldı

8

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ağaçlandırma çalışmalarına OGM'den takdir belgesi

9

Kayseri'de öldürülen apartman görevlisinin eşi Kahramanmaraş'ta defnedildi

10

Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi