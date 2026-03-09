Üniversiteli genç kızlar bilek güreşinde mücadele etti

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü bilek güreşi turnuvasının birinci etabı tamamlandı. Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu’nda barınan 34 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada sporun rekabeti ve dostluğu bir arada yaşandı.

İki grup halinde yapılan müsabakalar sonucunda birinci gurup İklim Acar birinci, İrem Ekici ikinci ve Goncagül Koçulu üçüncü oldu. İkinci gurupta ise Sinem Konukman birinci, Kübranur Borlak ikinci ve Nisa Akkurt üçüncülük elde etti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar tarafından takdim edildi. Program kapsamında yarışmacılara günün anısına karanfil hediye edilirken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta da kesildi. Dereceye giren sporculara ayrıca H9 Spor Salonu’nda 1 ay ücretsiz fitness kullanımı ve Provitamin’den hediye çeki verileceği açıklandı. Programda konuşan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, kadınların spordaki önemine vurgu yaparak, “Kadınlarımız hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Bugün burada hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak hem de gençlerimizin sporla buluşmasına vesile olmak bizler için çok kıymetli. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” Dedi. İl Müdürü Yusuf Çebi, etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan Bilek Güreşi İl Temsilcisi Süleyman Has’a ve turnuvada görev alan hakemlere katkılarından dolayı teşekkür etti.