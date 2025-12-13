ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı

İSTANBUL - ÜNLÜ & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle yürütülen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, 2025-2026 dönemine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akademi, kadınların teknoloji girişimciliğinde güçlenmesini hedefliyor.

10 yıldır girişimcilik ekosistemine kadın liderliğinde değer kazandıran akademi, bu yıl da yenilikçi çözümler üreten girişimcileri 9 aylık kapsamlı bir gelişim yolculuğuna davet ediyor.

Akademi, bugüne kadar 250'nin üzerinde mezunla 150 girişim ve 110'un üzerinde aktif proje ortaya çıkardı. Programdan çıkan girişimlerin 54'ü yatırım almayı başarırken, toplam yatırım hacmi ise 100 milyon doların üzerine ulaştı.

Akademinin bu yılki başvuru süreci, 23 şehir ve 8 farklı ülkeden gelen toplam 104 takımın katılımıyla geniş bir coğrafi çeşitliliğe sahne oldu.

Başvuran 104 takım içinde yer alan 388 katılımcının yüzde 66'sı kadın girişimcilerden oluştu. Başvurular yapay zeka, sürdürülebilirlik ve iklim teknolojileri, eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri ve FinTek alanlarında yoğunlaştı.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen 19 takım, gelecek dönemde ileri seviye girişimcilik metodolojileri, yatırımcı sunum teknikleri, iş geliştirme stratejileri ve dijital büyüme dinamikleri gibi kritik konularda alanında uzman isimlerden kapsamlı bir eğitim ve rehberlik desteği alacak.

Süreç, girişimlerin ölçeklenme potansiyellerini güçlendirmeleri için önemli bir kaldıraç işlevi görürken, 2025-2026 dönemi finalinde birinci seçilen takım, 50 bin dolara kadar yatırım fırsatıyla girişimini bir üst aşamaya taşıma şansı elde edecek.

- Akademi mezunu Varsapp, 50 bin dolar yatırım aldı

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nin bir önceki dönemini birincilikle tamamlayan Varsapp, ÜNLÜ & Co'nun 50 bin dolarlık yatırımıyla yoluna devam ediyor.



Kullanıcıların eşyalarını kiraya verebildiği ve ihtiyaçlarını satın almadan karşılayabildiği bir platform olan Varsapp'a yapılan yatırım, akademinin eğitim ve mentorluk desteğini ölçeklenebilir iş modellerini, ekonomik değere dönüştüren bir yapıya taşıdığını gösteriyor.

- "Kadınların potansiyellerini geleceğe taşıyan bu yolu desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, bugün gelinen noktada, kadın girişimcilerin teknoloji dünyasında daha görünür, güçlü ve etkili olmaları için sürdürülebilir bir zemin oluşturmuş durumda olduklarını belirtti.

Kalyoncuoğlu, ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nin kadınların bilgiye, deneyime ve doğru bağlantılara erişerek hayallerini büyütmelerine ve girişimlerini gerçek etkiye dönüştürmelerine olanak sunan bir yapı haline geldiğini aktararak, "Aramıza katılan her yeni girişimci, bu ekosistemi daha da ileri taşıyan cesaretin ve yaratıcılığın bir parçası. Biz de kadınların potansiyellerini geleceğe taşıyan bu yolu desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra da vakıf olarak, teknoloji alanında üreten, cesaret eden ve sınırları yeniden tanımlayan kadınların yanında olmalarının kendileri için stratejik bir sorumluluk olduğunu anlattı.

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nin, yalnızca girişimlere destek veren bir program değil, Türkiye'de teknoloji ekosisteminin geleceğini şekillendirecek kadın liderlerin güçlendiği bir zemin olduğunu belirten Afra, şunları kaydetti:

"Her yeni dönemde ortaya çıkan çözümler, iş modelleri ve dayanışma kültürü bize şunu gösteriyor; kadınlar liderliğindeki teknoloji odaklı girişimler arttıkça ve büyüdükçe, ekosistem de dönüşüyor. Bu yıl akademinin daha fazla kadının yolunu açacağına ve hep birlikte daha kapsayıcı, daha yenilikçi bir gelecek kuracağımıza inanıyoruz."