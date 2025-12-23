ÜNLÜ Portföy'de üst düzey atama

İSTANBUL - ÜNLÜ & Co'nun iştiraki ÜNLÜ Portföy Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlük görevine Veli Parmaksız getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ Portföy'de Portföy Yönetim Direktörü olarak görev alan Parmaksız, yeni görevine 1 Aralık itibarıyla atandı.

Sermaye piyasalarına ve yatırım danışmanlığına dair bilgi birikimiyle öne çıkan Parmaksız, yeni görevinde ÜNLÜ Portföy'ün büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Parmaksız, portföy çeşitliliğinin artırılması, yeni nesil sürdürülebilir yatırım ürünlerinin geliştirilmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılara özel çözümlerin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda kritik rol üstlenecek.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Veli Parmaksız, kariyerine yatırım bankacılığı alanında adım attı.

Parmaksız, HSBC, TEB-BNP Paribas Ortaklığı ve PhillipCapital gibi finans kuruluşlarında özel bankacılık, yatırım danışmanlığı, sermaye piyasaları ürün geliştirme ve fon, özel portföy yönetimi alanlarında yönetici pozisyonlarında görev aldı.

ÜNLÜ Portföy'de Nisan 2024'ten itibaren Portföy Yönetim Direktörü olarak çalışan Parmaksız, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi, portföy stratejileri ve dijital müşteri deneyimi alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

- "Veli Parmaksız'ın deneyim ve liderliğiyle önemli bir değer katacağına inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, iştirakleri ÜNLÜ Portföy aracılığıyla fon ve portföy yönetiminde güçlü bir uzmanlık, yüksek hizmet standartları ve güvenli yatırım imkanı sunduklarını belirtti.

Ünlü, ürün ve hizmetlerini daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırma hedefleri doğrultusunda, Veli Parmaksız'ın deneyim ve liderliğinin önemli bir değer katacağına inandıklarını kaydetti.

ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Veli Parmaksız da ÜNLÜ & Co gibi 30 yıllık köklü tecrübesi ve güçlü kurumsal yapısı olan bir grupta sorumluluklarını daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "ÜNLÜ Portföy olarak uzmanlığa dayanan, şeffaf ve sürdürülebilir portföy yönetimi anlayışımızı yenilikçi çözümlerle geliştirmeye ve yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.