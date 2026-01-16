İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk fidanı 55 yıl önce dikilen avokadonun üretimi katlanarak artıyor
Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor
Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor
DS Automobiles 4 özel başkanlık otomobilini Retromobile Fuarı'nda sergileyecek
Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı
Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor
Akbank, MIF kapsamında ADB ile yapılan ortak yatırımla destek temin etti
Türk profesör, Polonya ekibi Cracovia'ya asbaşkan oldu
Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı 20 milyar dolar
Gribe yakalanan risk gruplarının erken dönemde hekime başvurması önemli

Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde endüstriyel temizlik makineleri imalatı alanında faaliyet gösteren firma, ürettiği elektrikli süpürgeleri 50'ye yakın ülkeye ihraç ediyor.

Deniz Genç, Özerli Mahallesi'nde 26 yıl önce endüstriyel temizlik makineleri imalatı üzerine tesis kurdu.

Tesiste özellikle camilerin temizliği için elektrikli süpürge üretimi yapmaya başlayan Genç, ürünlerini ilk etapta yurt içinde satışa sundu.

Genç, zaman içinde talebin artmasıyla ihracat yapmaya karar verdi.

Şu an istihdam sağladığı 35 kişiyle farklı boy ve özelliklerde 7 çeşit elektrikli süpürge üreten Genç, ürünlerini 50'ye yakın ülkeye pazarlıyor.

- "En büyük pazarımız Endonezya"

Deniz Genç, AA muhabirine, tüm parçalarını kendi tesislerinde ürettikleri elektrikli süpürgelerin çok fazla talep gördüğünü söyledi.

Tesiste yıllık 10 bin elektrikli süpürge üretimi yaptıklarını dile getiren Genç, ihtiyaca göre ürün geliştirme faaliyetlerini de sürdürdüklerini belirtti.

Genç, ürünlerini Rusya, Endonezya, Mısır, Fas, Özbekistan, Kırgızistan ve Malezya başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Camilerin olduğu çok sayıda ülkede süpürgelerinin kullanıldığını belirten Genç, şöyle konuştu:

"En büyük pazarımız Endonezya. Ürünümüz baya tutuldu, Türk malı deyince zaten çok seviniyorlar. Ürünümüzü de sağlam yaptığımızdan dolayı baya tutuldu. Tamamen yerli, vidasına kadar kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan aldığımız, ithal ettiğimiz bir parça yok."

Üretim kapasitelerini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Genç, çok daha fazla pazara süpürge göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 16.01.2026 13:08:56 0
Anahtar Kelimeler: ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye'de ilk fidanı 55 yıl önce dikilen avokadonun üretimi katlanarak artıyor

2

Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor

3

Ürettiği elektrikli süpürgeleri yaklaşık 50 ülkeye satıyor

4

DS Automobiles 4 özel başkanlık otomobilini Retromobile Fuarı'nda sergileyecek

5

Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı

6

Türkiye'nin 4 yerli karanfil çeşidi 37 ülkeye ihraç ediliyor

7

Akbank, MIF kapsamında ADB ile yapılan ortak yatırımla destek temin etti

8

Türk profesör, Polonya ekibi Cracovia'ya asbaşkan oldu

9

Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı 20 milyar dolar

10

Gribe yakalanan risk gruplarının erken dönemde hekime başvurması önemli