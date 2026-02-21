İlginizi Çekebilir

Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor
KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor
MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi
Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi
CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Dorçe, Libya'daki enerji ihalesi sonrası saha tecrübesini yeni projelere aktarmak istiyor
Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

İSTANBUL - Medipol Koşuyolu Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, uyku apnesinin tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata dikkati çekerek, hastalığın kalp ve beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu bildirdi.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kunter, uyku sırasında nefesin durmasıyla karakterize edilen uyku apnesinin, toplumda genellikle sıradan bir horlama problemi olarak görülüp ihmal edildiğini belirtti.

Kunter, hastalığın tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata işaret ederek, uyku apnesinin kalp ve beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ve erken teşhis ve doğru tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini aktardı.

Horlamanın sosyal bir problem olarak görüldüğünü, ancak uyku apnesinin horlamadan çok daha ciddi olduğunu vurgulayan Kunter, "Horlamak bir gürültü sorunu olabilir ama uyku apnesi doğrudan kişinin hayatını etkileyen, kalp ve beyin üzerinde ciddi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Horlama her zaman uyku apnesi anlamına gelmez, ancak horlayanların bir kısmında hastalık gelişebilir. Horlama varsa ve kişi sürekli yorgun uyanıyorsa, bunun altında uyku apnesi olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kunter, uyku apnesinin kesin tanısının bir gece uyku laboratuvarında yapılan testlerle konulabildiğinin bilgisini vererek, hafif ve orta dereceli vakalarda ilaç tedavisinin uygulanabildiğini, bazı hastalarda cerrahi girişimler gerekebildiğini anlattı.

Bazı hastalar yatarken özel maskeler kullanarak sağlıklı uyuyabileceğini kaydeden Kunter, "Uyku apnesi kişiye özgü ilerleyebildiği için tedavi planı hastaya göre şekillendiriliyor. Çocuklarda uyku apnesi yetişkinlerden farklı seyrediyor. Gelişim çağındaki çocuklarda cerrahi müdahaleler ancak testler sonra planlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kunter, uyku apnesinin ilerlemesinde iki ana faktörün etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar kilo almak ve yaş almak. Kiloyu kontrol altına alabiliriz, ancak yaşlanmayı durduramayız. İlginç olan bir durum da var, uyku apnesi olan kişiler bazen hızla kilo alabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine katkı sağlıyor. Çaresiz hastalıklar değil, burada çözüm var. Ancak erken tanı kritik. Uykuda nefes durması, sürekli yorgun uyanma gibi belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka uyku testleri yapılmalıdır. Tedavi ile hem kalp hem de beyin sağlığı korunabilir."



Ekonomi 21.02.2026 11:22:15 0
Anahtar Kelimeler: uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Hizmetin Adı: Kurum mu, Şahıs mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor

2

Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu

3

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor

4

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor

5

MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi

6

Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi

7

CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak

8

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

9

Dorçe, Libya'daki enerji ihalesi sonrası saha tecrübesini yeni projelere aktarmak istiyor

10

Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor