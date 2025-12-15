Uzm. Dr. Mürsel Koçer’den veda mesajı: Osmaniye sağlıkta tarihi bir dönüm noktasına ulaştı

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mürsel Koçer, 6 Şubat depreminin ardından başladığı görev süresinin sona ermesi dolayısıyla bir veda mesajı yayımladı. Koçer, görev süresi boyunca Osmaniye’nin sağlık alanında önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, en büyük hedeflerinden birinin hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuşması olduğunu vurguladı. Deprem süreci, yeni hastaneye taşınma ve kurumsal dönüşümün eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden Koçer, tüm zorluklara rağmen ekip ruhu ve güçlü iş birliğiyle sürecin başarıyla tamamlandığını söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hastanenin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanarak Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi unvanını aldığını hatırlatan Koçer, bunun yalnızca bir isim değişikliği değil, ilin sağlık hizmetleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Koçer mesajında, bu başarının arkasında büyük bir emek ve kararlılık olduğunu belirterek, yöneticilerden sağlık çalışanlarına, akademisyenlerden Osmaniye halkına kadar sürece katkı sunan herkese teşekkür etti. Görevini devrederken geride güçlü bir kadro ve kurumsal bir vizyon bırakmanın huzurunu yaşadığını kaydeden Koçer, Osmaniye’nin kendisi için mesleki ve manevi anlamda özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Veda mesajında ayrıca Vali, milletvekilleri, il sağlık yöneticileri, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları, muhtarlar ve basın mensuplarına destekleri dolayısıyla teşekkür eden Uzm. Dr. Mürsel Koçer, Osmaniye’de sağlık hizmetlerinin başarıyla devam etmesi temennisinde bulunarak tüm vatandaşları saygı ve muhabbetle selamladı.