Uzun atlamada 7.53 metrelik rekoruyla Timur Er, Türkiye şampiyonu oldu

Osmaniyeli sporcu Timur Er, uzun atlamada 7.53 metrelik derecesiyle U18 Türkiye Salon Rekoru’nu kırarak şampiyon oldu. 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaş altı (U18) Türkiye Salon Şampiyonasına Osmaniye’den, Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Timur Er katıldı. Genç atlet, uzun atlamada daha önce 7.35 metre ile Emre Karataş’a ait olan rekoru geride bırakarak adını Türk atletizm tarihine yazdırdı. Bu büyük başarısıyla Timur Er, Temmuz ayında İtalya’da düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde ederek Osmaniye’nin ve ülkenin gurur kaynağı oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, sporcuyu yetiştiren antrenör İshak Nizamoğlu’nu tebrik edip, bu anlamlı başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çebi, “Osmaniye’mizden yükselen bu büyük başarı, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir.” Dedi.



