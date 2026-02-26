Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı

İSTANBUL - Katılım bankacılığında faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, sektördeki 10'uncu yılını kutluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörüne katkı sunmak amacıyla 2016 yılında faaliyete başlayan Vakıf Katılım, 10'uncu yılında Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler sunmayı sürdürüyor.



Geçen yılın aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 95 artırarak 784,2 milyar liraya yükselten bankanın toplanan fon miktarı da yüzde 47,06 artışla 564,6 milyar liraya ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, 10'uncu yılı geride bırakırken, sağlam bilanço yapısı ve istikrarlı büyüme performansıyla sektördeki konumlarını pekiştirdiklerini belirtti.



Geçen yıl itibarıyla 549,3 milyar lira tutarında fon kullandırdıklarını ve reel ekonomiyi desteklemeyi temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini aktaran Akben, "KOBİ'lerimize toplam 193,2 milyar lira karşılığı nakdi finansman sağlayarak üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesine katkı sunduk. 2017'den bu yana gerçekleştirdiğimiz 275 tertip kira sertifikası ihracıyla toplam 128 milyar lira tutarında kaynak temin ederek sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunduk." ifadelerini kullandı.



Teknoloji ve sermaye piyasaları açısından 2025'in önemli adımlar attıkları bir yıl olduğuna değinen Akben, geçen yıl Vakıf Katılım Portföy Yönetim Şirketinin kuruluşunu tamamladıklarını, sermayesinin tamamı kurumlarına ait Vakıf Katılım Portföy ile hem sermaye piyasalarındaki etkinliklerini artıracaklarını, hem de geleneksel bankacılığın dışında yatırım yapmak isteyen geniş bir kitleye ulaşarak sektöre değer katmaya devam edeceklerini aktardı.



Akben, finansal teknoloji alanında ürün ve hizmet geliştirmek, katılım finans sektörünü odağa alarak AR-GE ve inovasyona dayalı katma değerli çözümler sunmak amacıyla hayata geçirdikleri KFT Bilişim Sistemleri ile ana bankalarının ve PYŞ gibi doğrudan iştiraklerinin teknoloji gelişimine hizmet vermeye başladıklarını da kaydetti.

- "Sürdürülebilirlikte 532,4 milyon dolar finansman sağladık"



Sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, kurumsal stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Akben, şu ifadeleri kullandı:



"2025 yılında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu ilk Sürdürülebilirlik Raporu'muzu yayımlayarak bu alandaki kararlılığımızı somutlaştırdık. Ayrıca, Kredi Kayıt Bürosu tarafından oluşturulan Greendeks kapsamında da bankamız, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ilkelerine uyum düzeyi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, B ESG Endeksi notuyla Greendeks Sertifikası'nı almaya hak kazandı. 2016'dan bu yana sürdürülebilirlik alanında 289 projeye 532,4 milyon dolar finansman sağlayarak çevresel ve toplumsal fayda üreten yatırımlara katkı sunduk. Gaziantep Nizip'te hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santraliyle Genel Müdürlük binamızın ve şubelerimizin elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladık. Ankara'da tamamlanan yeni veri merkezimizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir GES yatırımını da planlıyoruz."

Akben, kültürel kalkınmaya da uzun vadeli katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu doğrultuda kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle hayata geçirdiğimiz Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ne 2022 yılında Hatay ile başladık. Ardından Konya'da bulunan vakıf eserlerinin bir envanterini hazırladık. Geçtiğimiz sene de Bursa ve Kütahya illerimizi projemize dahil ettik. Bursa için yaptığımız çalışma, Bursa'nın fethinin 700. yılına özel bir armağan niteliğinde olacak. 2026 yılı içerisinde de projemize, İstanbul'dan sonra en fazla vakıf eserine sahip güzide şehrimiz İzmir ve Kahramanmaraş ile devam edeceğiz.



Gelecek yıllarda reel sektöre sağlanan desteği artırarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına daha güçlü katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sürdürülebilir büyüme stratejimizden taviz vermeden, sermaye yapımızı güçlendirerek ve kaynak çeşitliliğimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Dijitalleşme yatırımlarımızı hızlandırarak müşterilerimize daha erişilebilir ve yenilikçi finansal çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Sağlam bilanço yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal değerlerimizle ikinci 10 yılımıza, daha büyük hedeflerle ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle giriyoruz."

