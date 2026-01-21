Vali Dr. Yılmaz Eskişehir'de görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Eskişehir Valiliği'ne atanan Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, görevine başladı.

Vali Yılmaz makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada;

"Kıymetli Eskişehirli hemşehrilerim;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın tensipleriyle; şehitler diyarı, yiğit Osmaniye’mizden, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi, Türkiye’mizin en güzide şehirlerinden Eskişehir’imizde bugün göreve başlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum.

Biliyorsunuz, Eskişehir’e yabancı biri değilim. Daha önce 4 yıl Sivrihisar Kaymakamlığı, 2 yıl Tepebaşı Kaymakamlığı görevlerinde bulundum. Allah, valilik görevini de Eskişehir’imizden nasip etti. Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı iken 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Osmaniye’mize vali olarak atandım. 7 Ocak 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile de Eskişehir’imize vali olarak görevlendirildim. Allah mahcup etmesin.

Yaklaşık 6 yıl Osmaniye’mize hizmet ettikten sonra, Eskişehir’imizde yeni bir heyecan ve yeni bir azimle şehrimize hizmet edeceğiz. Hizmetimizi bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüteceğiz; başarı hepimizin başarısı, başarısızlık da yine hepimizin sorumluluğu olacaktır. Başarılı olmak için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim.

Her zaman halkımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız. Kapımız daima vatandaşlarımıza açık olacak, ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olmaya bugüne kadar gayret gösterdim, burada da aynı hassasiyetle çalışacağım. Kahraman şehitlerimizin kıymetli yakınları ve şanlı gazilerimiz her zaman başımızın tacı oldu; burada da aynı şekilde olacaktır.

Eskişehir’imizin daha da gelişmesi, dünyanın en iyi şehirlerinden biri olma yolundaki çabalarına katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bilimde, sanatta, kültürde, ekonomide; hayatın her alanında Eskişehir’imizin kalkınması ve gelişmesi önceliğimiz olacaktır. Gecemiz gündüzümüz, Eskişehir’imize en iyi şekilde hizmet etme anlayışıyla geçecektir.

Esnaflarımızın da her zaman yanında olacağım. Osmaniye’de olduğu gibi burada da esnaf ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah kalplerde yer alarak, Osmaniye’den ayrıldığımız gibi Eskişehir’den de görevimizi en güzel şekilde tamamlayarak ayrılmayı Allah bizlere nasip etsin.

Gönlümde müstesna bir yeri olan Eskişehir’de bulunmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. İnşallah tüm Eskişehirli hemşehrilerimizin takdirini kazanmak en büyük hedefimiz olacaktır. Hedefimiz gönüllerde yer edinmektir; zaten elde edilecek en önemli rütbe de budur. Anadolu insanı irfan sahibidir; çalışana, emek verene hakkını her zaman teslim eder.

Eskişehirli hemşehrilerimi çok iyi tanıyorum. İnşallah onların memnun olacağı, mutlu olacağı bir hizmet dönemi yaşarız. Basın mensuplarımızla da her zaman yakın bir iş birliği içinde olacağız. Bilgi çağının da ötesinde yaşadığımız bu dönemde, bilginin doğru ve zamanında aktarılması büyük önem taşımaktadır. Basınımızın desteği bizim için her zaman çok kıymetli olacaktır.

Osmaniye’de basın mensuplarımızla son derece uyumlu bir çalışma yürüttük. İnşallah Eskişehir’de de bunu daha ileriye taşımak için gayret göstereceğim. Elbette bugün söylediklerimizde eksiklikler olabilir; ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki Eskişehir’imize değer katabilmek için çok çalışacağım. Mesai mefhumu benim için hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Kapımız her zaman açık olacak, ulaşılabilir olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olmayı kendimize gaye edinmeye devam edeceğiz.

Bugün bana gösterdiğiniz ilgi için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."dedi.