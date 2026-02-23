İlginizi Çekebilir

Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama
Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi
Mersin'de görme sorunu yaşayan hastaya kornea nakli yapıldı
Piyanist Maksim Mrvica 5 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak
Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle dünya sofralarında
Vakıf Leasing uluslararası piyasalardan 50 milyon avroluk yeni kaynak temin etti
MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı
Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor
Lokman Hekim Üniversitesi'nde dudak ve damak yarıkları eğitimi düzenlendi

Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Serdengeçti, elektrik-elektronik, bilişim, makine, metal, motorlu araçlar ile mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. 
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. 
Elektrik-elektronik, bilişim, makine, metal, motorlu araçlar ile mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Serdengeçti, “Teorik bilginin uygulamayla buluştuğu atölyelerde, meslek sahibi olmanın ötesinde; üretken, özgüveni yüksek ve sorumluluk bilinciyle yetişen bir neslin inşa edildiğini memnuniyetle müşahede ettik.” dedi.



Osmaniye 23.02.2026 14:49:00 0
Anahtar Kelimeler: Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüyü Bitmemiş Yetimlerin Hakkı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama

2

Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

3

Mersin'de görme sorunu yaşayan hastaya kornea nakli yapıldı

4

Piyanist Maksim Mrvica 5 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak

5

Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle dünya sofralarında

6

Vakıf Leasing uluslararası piyasalardan 50 milyon avroluk yeni kaynak temin etti

7

MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı

8

Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı

9

Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor

10

Lokman Hekim Üniversitesi'nde dudak ve damak yarıkları eğitimi düzenlendi