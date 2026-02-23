Vali Serdengeçti meslek lisesi atölyelerini yerinde inceledi

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Serdengeçti, elektrik-elektronik, bilişim, makine, metal, motorlu araçlar ile mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Elektrik-elektronik, bilişim, makine, metal, motorlu araçlar ile mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Serdengeçti, “Teorik bilginin uygulamayla buluştuğu atölyelerde, meslek sahibi olmanın ötesinde; üretken, özgüveni yüksek ve sorumluluk bilinciyle yetişen bir neslin inşa edildiğini memnuniyetle müşahede ettik.” dedi.