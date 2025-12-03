İlginizi Çekebilir

Vali Yılmaz: Kamu parası bizim için çok değerli

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kamu kaynaklarını harcarken her kuruşun değerini bildiklerini vurgulayarak, “Paramızı harcarken, kendi cebimizdeki paradan daha kıymetli olduğunu bilerek harcıyoruz, bundan hiç şüpheniz olmasın.” dedi.
Vali Erdinç Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri ile Karaçay Restaurant’ta düzenlenen programda bir araya geldi.  Programa Vali Yılmaz’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Enver Bozdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun ve İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.  Programın başında konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, “2026 yılında Osmaniye’mize Özel İdare maharetiyle yapacağımız yatırımların görüşmeleri karara bağlandı. Özel İdare bütçemizi, idaremizin teklif ettiği bütçeyi karara bağladık. Bütün İl Genel Meclisi Üyelerimize teşekkür ediyorum. Osmaniye Özel İdaremizin 2 Milyar TL’lik gelir ve gider bütçesini denk bir şekilde onaylayıp, bütçeyi oy birliğiyle kabul ettiler. İl Genel Meclisi Üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.
MALİYET 60 MİLYON OLACAKTI, SADECE 12 MİLYONA TAMAMLANDI
Vali Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Göreve başladığımızdan bu yana, Allah nazardan saklasın, birlikte uyum içinde çok güzel çalışmalar yaptık. Bütçemizin Osmaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum. Gösterdiğiniz birlik, beraberlik çok kıymetli. İl Özel İdaresi olarak Osmaniye’mize çok güzel hizmetler kazandırdık, yapmaya da devam ediyoruz. Yollarımızı yapıyoruz, hamdolsun neredeyse hiçbir eksiğimiz olmuyor. Olan yere de hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Birçok köyümüzden sular kayboldu, hemen kendimiz son teknoloji sondaj makinemizi aldık, sahaya koyduk. Bu da büyük bir imkân oldu. Asfalt santralimizi, beton santralimizi kurduk, içinde bulunduğumuz tesisi yaptık, Kadın Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ni yaptık. Zorkun ve Dumanlı’nın yollarını yaptık, oradan çok olumlu tepkiler aldık.  Bugün bütün köylerimizin grup yollarını artık kendi imkânlarımızla sıcak asfalt yapıyoruz. Yakın zamanda yine İl Özel İdaremiz vasıtasıyla geçici hayvan barınma merkezini yaptık, çok güzel oldu, gören herkes çok memnun kalıyor. Normalde 60 milyona yapılacak bir şey ama biz onu 12 milyona yaptık. Paramızı da harcarken kendi cebimizdeki paradan çok daha kıymetli bilip harcıyoruz bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu çalışmalarımızı yaparken asli görevimizi en iyi şekilde yapma hususunda hiç tereddüdünüz olmasın, en iyi şekilde hamdolsun yaptık bugüne kadar bundan sonra da yapacağız. Sizlerle beraber çalışmaktan gerçekten çok mutluyum, hepiniz ayrı ayrı çok kıymetlisiniz, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.”dedi.

 



