Vize muafiyetiyle Antalya'ya daha fazla Çinli turist gelmesi bekleniyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ/MUSTAFA KARABIYIK - Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan vize muafiyetinin ardından Antalya'ya daha fazla Çinli turistin gelmesi ve turizmin çeşitlenmesi bekleniyor.

Geçen sene 17 milyon 122 bin 548 yabancı turiste ev sahipliği yaparak rekor kıran Antalya, 10 bin 500'ün üzerinde Çinli turisti de ağırladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, dünyanın en büyük kaynak pazarlarından birinin Çin olduğunu söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) Avrupa'daki kaynaklar için önemli pazarlama faaliyeti yürüttüğünü belirten Kavaloğlu, "Çin, ABD gibi bize biraz mesafesi olan ülkeler de çok ciddi kaynaklar. Ülkemizin yedi coğrafi bölgesiyle her türlü kaynak pazara hizmet edecek imkanımız var. Dolayısıyla Çin ve Amerika da bizim için çok önemli. Çin ile karşılıklı vize muafiyetinin gelmesi çok güzel bir gelişme." dedi.

Kavaloğlu, Çin'deki en büyük direkt ve çevrim içi satış yapan "trip.com"un yöneticilerini Türkiye'de misafir ederek programlar düzenlediklerini, heyetin Antalya, İstanbul, Ege ve Kapadokya gibi yerleri görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye 2025'te 400 binin üzerinde Çinli geldiğini belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Vize muafiyetiyle ilgili Çin'de önemli haberler yapıldı, çok olumlu değerlendirildi. Çin'de Türk dizilerinin yüksek seyredilme oranı var. Bunlar da turizmi olumlu etkiliyor. Antalya, Avrupa'da yaşayan Çinliler ile Çin'de yaşayanların birleşme noktası olacaktır. Nasıl bunu İranlılarda, Hintlilerde veya başka ülkelerde görebiliyorsak Çinliler için de Antalya ve İstanbul yeni buluşma noktası olacak gibi gözüküyor. Bu anlamda çok pozitif değerlendiriyorum. Bu rakamın kısa sürede büyük bir artış sağlayabileceğini değerlendiriyorum."

Kavaloğlu, Çinli turistlerin tarihi eserleri, kültür turizmini çok sevdiğini dile getirerek, "Antalya'da geçen sene 10 binin üzerinde Çinli turisti ağırladık. Çinliler en çok nisan ve aralık ayında geldi. Çinli turistler daha çok sezonun yoğun olmadığı geçiş dönemlerini tercih ediyor. Bunun Antalya'nın turizminin çeşitlenmesine hem de turizm sezonunun uzamasına çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Manavgat, Çinli turistlere uygun

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2 Ocak 2026 itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının yapacakları turistik amaçlı ziyaretlerde Türkiye'de 90 gün kalmalarına imkan sağlandığını hatırlattı.

Vize muafiyetinin bölge turizmini 12 aya yayma hedefleri açısından kritik eşik olduğunu belirten Süral, "Çinli misafirlerimiz artık sadece pasaportlarıyla tatil veya transit geçiş amacıyla Türkiye'ye rahatça seyahat edebilecek. Bu gelişme Manavgat ve Side turizm camiasında büyük bir sevinçle karşılandı." dedi.

Süral, Çinli turistlerin en çok harcama yapan ve kültür odaklı seyahati tercih eden grupların başında geldiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Çinli misafirlerin kültür ve tarih odaklı beklentilerini Side'de tam olarak karşılayacağımıza inanıyoruz. Tarihi dokumuz, kış güneşiyle birleştiğinde bölgeyi onlar için vazgeçilmez çekim merkezi yapacak. Vize muafiyeti bireysel seyahatleri de tetikleyerek yerel esnafımıza ve bölge ekonomisine can suyu olacak. Çinli turistlerin yerel lezzetlere ilgisi ve alışveriş potansiyeli, kışın çarşılarımızı canlı tutacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" sayesinde bölgelerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandığını vurgulayan Süral, gün yüzüne çıkarılan tarihi zenginliklerin Çinli turist sayısında artış sağlayacağına inandıklarını belirtti.

TGA'nın stratejik reklam çalışmalarıyla Çinli turist sayısının orta vadede 2 milyonun üzerine çıkacağına inandıklarını dile getiren Süral, tur operatörlerine ve uçak şirketlerine Çin pazarına yatırım yapmaları çağrısında bulundu.