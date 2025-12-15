Vodafone FLEX'ten 5G odaklı yeni yıl fırsatları

İSTANBUL - Vodafone, "Seç Seç Al" mottosuyla duyurduğu Vodafone FLEX çatısı altında yeni yıla özel kampanya düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, seçili 5G uyumlu cihazlarda indirimlerin yanı sıra akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerde teklifler sunuluyor.

Vodafone FLEX kapsamında, 10'dan fazla kategoride 1000'in üzerinde ürün kampanya dahilinde sunulurken, Vodafone mağazalarında seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda peşin ödeme seçenekleri bulunuyor.

Şirket, 5G destekli cihazlar için indirimler sağlarken, 10-31 Aralık'ta Samsung Galaxy A17, Galaxy A26 ve Galaxy A36 alışverişlerinde Galaxy Buds 3 FE kulaklık peşin fiyatına 12 taksit seçeneğiyle sunuluyor.

Öte yandan 4-30 Aralık döneminde Samsung Galaxy A17 5G ve OPPO A5 5G akıllı telefonlar 1200 liraya varan indirimle satın alınabilirken, Xiaomi Redmi 15C 5G ve OPPO A6 Pro 5G 256GB akıllı telefon modelleri faturaya ek 12 taksitle tüketicilerle buluşuyor.

- Vodafone FLEX kapsamındaki ürün seçkisi

Vodafone FLEX'te satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G 256GB akıllı telefon, hem peşin hem de faturaya ek 12 taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Xiaomi Redmi 15 5G alımlarında "Tam Koruma Paketi" için yüzde 15 indirim uygulanırken, tüketicilere 1 yıl boyunca iki kez garanti dışı hasar onarımı ve yüzde 100 orijinal parça kullanımı güvencesi sağlanıyor.

Eski telefonunu getiren tüketiciler, Xiaomi Redmi 15 5G alımlarında 1000 lira indirimden yararlanırken, toplanan 2 bin adet eski cihaz Vodafone Grubu'nun Dünya Doğayı Koruma Vakfı işbirliğiyle yürüttüğü "Gezegen İçin Bir Milyon Telefon" kampanyasında değerlendirilecek.

Kulaklık, saat ve tablet gibi ürünlerde indirimler bulunurken, 4-25 Aralık'ta Samsung Galaxy Buds3 FE kulaklık peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle sunuluyor.

Ayrıca 4-31 Aralık döneminde Samsung, JBL, Huawei markalarının 2025'te en çok satan seçili saat ve kulaklıklarında yıl sonuna özel yüzde 50'ye varan indirim uygulanıyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 GB tablet, operatör kanalında yalnızca Vodafone FLEX üzerinden satışa sunulurken, 4-30 Aralık'ta Samsung Galaxy Tab A11 128 GB tablet aylık 1999 liradan başlayan fiyat ve 6 taksit seçeneğiyle satışta yer alıyor.

- "5G uyumlu cihaz portföyümüzle müşterilerimizi yeni teknolojiye hazırlıyoruz"

"Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX, ürün ve ödeme seçiminin birlikte yapıldığı bir yapıya dayanırken, tüketiciler kredi kartı kullanmadan faturaya ek 12 aya varan taksit ve farklı ödeme seçenekleriyle teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

Vodafone FLEX, 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesinde müşterilerin 5G uyumlu cihazlara erişimini sağlarken, ürünler 12 aya varan taksit seçenekleriyle Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FLEX ile tüketicilere farklı ödeme seçenekleri ve indirim imkanları sunduklarını belirtti.

Şahin, Vodafone FLEX müşterilerinin ürün ve ödeme seçenekleri arasından ihtiyaçlarına uygun tercihler yapabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni yıl alışverişleri için düzenlediğimiz kampanya kapsamında, akıllı telefondan saate, birçok kategoride indirimler sunuyoruz. Müşterilerimiz, yeni yılda kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri, kendilerine en uygun ödeme yöntemini seçerek Vodafone'dan satın alabiliyorlar. 5G uyumlu cihaz portföyümüzle müşterilerimizi yeni teknolojiye hazırlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz."