Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya

İSTANBUL - Vodafone, 1 Nisan'da gerçekleşecek 5G lansmanına kısa süre kala Vodafone FLEX çatısı altında mart ayına özel fırsatlar sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, global teknoloji işbirlikleriyle müşterilerinin doğru ürünlere doğru zamanda erişmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Vodafone FLEX çatısı altında 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı kampanya kapsamında, seçili 5G uyumlu telefonlarda (Samsung Galaxy A17 5G, TECNO Spark Slim 5G, Xiaomi Redmi 15 5G, OPPO A5 5G, Infinix Hot60i 256GB 5G) ücretsiz 5 yıl garanti imkanı, ay sonuna kadar devam edecek.



Vodafone FLEX'te 5G uyumlu Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G ve Galaxy Tab S11 5G tabletler de faturaya ek 6 taksit fırsatıyla sunuluyor.



Mart fırsatları kapsamında, seçili Apple, Samsung, JBL, Huawei ve TECNO marka akıllı saat ve kulaklıklarda yüzde 39'a varan indirimler uygulanıyor. Vodafone mağazalarında seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda, avantajlı peşin ödeme seçenekleri de yer alıyor.



Samsung'un 5G uyumlu yeni serisi Galaxy S26, ön satış dönemi boyunca aynı fiyata iki kat hafıza fırsatıyla sunulurken, müşteriler faturaya ek 3 ay taksit veya peşin ödeme seçeneğiyle seriye sahip olabiliyor. Apple'ın yeni 5G uyumlu iPhone 17e modeli de Vodafone FLEX'te ön satışa sunuldu. Cihaz, faturaya ek ve peşin ödeme seçenekleriyle kullanıcılarla buluştu.



"Seç Seç Al" mottosuyla "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanan Vodafone FLEX dünyasında müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve kendilerine uygun ödeme yöntemleriyle seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor.

Platform, 5G uyumlu telefon portföyü ve esnek ödeme seçenekleri sayesinde 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesi müşterilerin yeni teknolojilere sahip olmasını kolaylaştırıyor.



- "Doğru cihaza erişim önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5 kıtada edindikleri 5G tecrübesiyle yeni nesil teknolojilere geçişte yalnızca altyapıyı değil, müşterilerin hazır olmasını da odağa aldıklarını belirtti.

Şahin, 5G'ye geçiş sürecinde müşterilerinin doğru cihaza erişiminin önemli rol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, mart ayı için Vodafone FLEX'te akıllı telefondan tablete birçok kategoride çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Vodafone FLEX ile dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone'dan kolayca satın alabiliyor. Global deneyimimizden beslenen bu kampanyayla teknolojiyi daha yakın, kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz."

