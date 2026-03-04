Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Vodafone, Mobil DünyaKongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) Meta ile gerçekleştirdiği işbirliğinin yanı sıra birçok küresel işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, Dünya GSM Birliği tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği yeni işbirlikleriyle Red tekliflerini zenginleştiriyor.

Meta ile yapılan işbirliğiyle, yeni sunulacak Red tarife portföyünde hem yeni gelen hem de mevcut mobil müşteriler WhatsApp, Messenger, Instagram ve Facebook uygulamalarına sınırsız erişim hakkına sahip olacak.

Vodafone'un 1 Nisan itibarıyla aktif hale gelecek 5G altyapısı sayesinde Meta dahil olmak üzere çeşitli platformlarında daha hızlı, akıcı ve kesintisiz iletişim deneyimi sunulacak.

Vodafone, dijital iletişimi ve sosyal medya deneyimini herkes için erişilebilir kılma vizyonu doğrultusunda uzun süredir sınırsız iletişim ve sosyal medya paketleri sunuyor. 2025 yılında diğer uygulamaların yanı sıra WhatsApp ve Messenger'ı da kapsayan Sınırsız İletişim Paketi'nden yaklaşık 12,5 milyon müşteri faydalandı.

Bu kapsamda 200 milyona yaklaşan GB veri internet paketlerinden düşmeden kullanıldı. Aynı dönemde, Facebook ve Instagram'ı içeren Sınırsız Sosyal Paket'ten 3 milyonu aşkın müşteri yararlandı ve 250 milyona yaklaşan GB veri tüketimi internet paketlerinden düşmeden gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapıyı değil, müşterilerin dijital iletişimini de odaklarına aldıklarını belirtti.

Global teknoloji ortaklarıyla kurdukları stratejik işbirlikleri sayesinde Türkiye'de 5G kullanımını artırmayı, sosyal etkileşimi güçlendirmeyi ve dijital iletişimi herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini aktaran Aksoy, bu doğrultuda, popüler sosyal medya uygulama ve servis işbirlikleri gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Meta ile gerçekleştirilen işbirliğinde de 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajını sosyal iletişimle platformlarıyla buluşturduklarına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği kapsamında, yeni Red portföyümüzde WhatsApp, Messenger, Instagram ve Facebook kullanımları internet paketleri kapsamında sınırsız olacak. Böylece, yeni Red portföyümüzü, 5G döneminin sosyal ve iletişim alışkanlıklarına uygun şekilde yeniden konumlandırıyoruz. Amacımız, yalnızca 5G altyapısını yaygınlaştırmak değil, müşterilerimizin 5G destekli sosyal iletişim deneyimine hazır olmasını sağlamak. Dünyanın bir numaralı 5G markası olarak, dünyanın en güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz."

Meta EMEA Kurumsal Ortaklıklar Direktörü Katerina Kyrili de Vodafone Türkiye ile Türkiye'deki kullanıcılara yönelik yenilikçi çalışmaları desteklemek için uzun süredir devam ettirdikleri işbirliği kapsamında attıkları bu yeni adımı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.



