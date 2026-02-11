Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılı 3'üncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL - Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılının 3. çeyreğinde 36 milyar lira servis geliri elde etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 mali yılının ekim-aralık dönemini kapsayan 3. çeyrek sonuçlarını paylaşan Vodafone Türkiye, büyümesini sürdürdü.

Şirketin söz konusu dönemde servis gelirleri 36 milyar lira olarak gerçekleşti. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 29 etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 33 milyar lira oldu.



Bu dönemde şirketin mobil abone sayısı 25,1 milyon, Makinelerarası İletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon olarak kaydedildi. Faturalı abone sayısı ise 21,5 milyona ulaşarak toplam bazın yüzde 85,4'ünü oluşturdu. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18,2 milyona ulaştı. Dijital kanalları kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 323 milyon oldu.

Veri kullanımında artışın görüldüğü 3. çeyrekte, müşterilerin mobil data kullanımı 1399 petabayt (PB) olarak gerçekleşti. Yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,9 milyona ulaşırken, kişisel dijital asistan TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7 milyona yükseldi.

- "Dijital kanallarda 18,2 milyon aylık müşteriye ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, bu yıl Türkiye'deki 20'nci yıllarını kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"İlk günden beri ülkemiz için değer yaratma odağıyla yaptığımız yatırımların toplam reel değeri 480 milyar lirayı aştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biriyiz. Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 36 milyar lira olarak gerçekleşti. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam ettik. Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18,2 milyona ulaştı. Türkiye'deki 20'nci yaşımızı 5G ile kutlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. 5G'ye geçiş, yalnızca operatörlerin değil, Türkiye'nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. Vodafone olarak global bilgi birikimimiz ve yerel uygulamalardan kazandığımız deneyimle 5G'yi ülkemizde hem bireylerin hem de kurumların hizmetine sunmak için dünden hazırız."

