Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi

İSTANBUL - Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında düzenlenen "AI Startup Studio" programı tamamlandı.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, liseli öğrencilerin oluşturduğu 25 girişimcinin katıldığı programın finalinde Kocaelili öğrencilerin hazırladığı "Mergen" projesi birinci oldu. Kazanan takım, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.



Toplam 119 başvurunun alındığı ve üç ay süren programda 16 eğitim oturumu ile 2 buluşma gerçekleştirildi. Gençlere yapay zeka, girişimcilik, ürün geliştirme, iş modeli oluşturma ve ölçeklenme başlıklarında eğitimler verildi.

Programın ilk aşamasında gençler, yapay zekaya giriş, üretken yapay zeka araçlarının bilinçli ve etik kullanımı, veri okuryazarlığı, problem çözme, tasarım odaklı düşünme ve temel girişimcilik konularında ortak bir yetkinlik zemini oluşturdu.

İkinci aşamada ise katılımcılar, ortak kazanımlar üzerine inşa ederek iş modeli geliştirme, değer önerisi oluşturma, ürün tasarımı, prototipleme, etki analizi ve etkili sunum teknikleri gibi başlıklarda projelerini olgunlaştırdı.

Program süresince öğrenciler, Vodafone Gönüllüleri ve proje gönüllülerinin katkılarıyla mentörlük desteği alarak fikirlerini geliştirme, iş modellerini güçlendirme ve projelerini daha sürdürülebilir yapıya kavuşturma imkanı buldu.

Finalistleri, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Ekosistem Dairesi Uzmanı Murat Kadir Yetkin, HUX.ai Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) ve OECD Yapay Zeka Yönetişimi Çalışma Grubu Üyesi Merve Ayyüce Kızrak, Vodafone Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Seçil Demiralp ile Page Studio Kurucu CEO'su Elif Aleyna Duman'dan oluşan jüri değerlendirdi.



Programda birinci gelen Mergen, öğrencilerin öğrenme hızını ve bilgi seviyesini analiz ederek kişiselleştirilmiş çalışma planı oluşturan yapay zeka destekli bir eğitim platformu olarak öne çıkıyor. Sistem, öğrencinin eksik olduğu konuları tespit ederek uygun içerik üretiyor.



Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimlerinin verildiği Yapay Zeka Yıldızları projesiyle bugüne kadar 98 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı.

- "Gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeyle genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Süel, Türkiye genelinde AI Startup Studio programıyla liseli gençlere ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu programla temel amacımız gençlerin yapay zeka farkındalık ve becerilerini artırırken, ülke genelinde dijital eşitlik ve kapsayıcı öğrenme fırsatlarını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir gönüllü ekosistemi oluşturmak. Düzenlenen eğitimlerle gençlere üretken yapay zeka araçlarını bilinçli ve etik biçimde kullanmayı öğretmeyi, onların veri okuryazarlığı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, girişimcilik ve ürün geliştirme eğitimleriyle onları geleceğin mesleklerine erken yaşta hazırlamayı hedefledik. Program için fikir üreten, proje geliştiren tüm öğrencileri içtenlikle kutluyorum."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Koyuncu da AI Startup Studio sürecinin, Türkiye'nin farklı noktalarından başvuran lise öğrencilerini yapay zeka ve girişimcilik odağında bir araya getirdiğine değindi.



Özveri ve yüksek motivasyonla sürece dahil olan öğrencilerin, teknoloji temelli ve toplumsal fayda odaklı projeler geliştirerek hem yapay zeka becerilerini hem de girişimcilik yetkinliklerini somut çıktılara dönüştürdüğüne dikkati çeken Koyuncu, "AI Startup Studio ile yalnızca bir yarışma süreci değil, aynı zamanda dijital eşitliği destekleyen, kapsayıcı öğrenme fırsatlarını yaygınlaştıran ve sürdürülebilir genç girişimcilik ekosisteminin temellerini güçlendiren bütüncül bir model ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

