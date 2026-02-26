İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri siber suçlara ilişkin bilgilendirildi
Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı
Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı
Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak
Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı
Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor
İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar
Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı
Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi
Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu

Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

Vodafone

Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

İSTANBUL - Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında 25 tonu aşkın elektronik atık (e-atık) toplandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, projeyle kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazları geri dönüştürmeyi ve doğayı koruma eğitimleri vermeyi sürdürüyor.

Proje kapsamında toplanması hedeflenen 15 ton e-atık miktarına hedeflenen tarihten önce ulaşılarak, toplam 25 tonu aşkın e-atık geri dönüşüme kazandırıldı. Projeye destek veren gönüllü sayısı 400'ü geçerken, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı da 57 bini aştı. Projede mayıs ayına kadar 70 bin kişiye doğayı koruma eğitimi verilmesi ve 500 gönüllüye ulaşılması hedefleniyor.

Projede, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul grupları için yüz yüze ve çevrim içi düzenlenen eğitimlerde, doğa koruma, e-atık, iklim değişimi, ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınıyor.

Eğitmen eğitimlerinde ise eğitmenlik becerileri, etkili sunum ve oturum tasarımı, çocuklarla hak temelli çalışma, içerik aktarımı ve içerik deneyimleme, teknoloji becerileri ve e-öğrenme araçları ile yerel süreçler gibi konular işleniyor.

Ebeveyn ve eğitmenler için organize edilen 4 web seminerinde ise sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının hem evde hem okulda desteklenmesi amaçlandı. Web seminerlerine ek olarak, proje gönüllülerinden gelen talep üzerine "Yapay Zeka Araçları-Eğitmen Gelişimi Odaklı Oturum" atölyesi de gerçekleştirildi.

Atölye ile eğitmenlerin yapay zeka okuryazarlığının artırılması, günlük eğitmenlik pratiklerinde kullanabilecekleri yapay zeka araçlarının tanıtılması, eğitim içeriklerini daha verimli ve yenilikçi hale getirmelerine destek olunması hedeflendi.

- "Proje yoğun ilgi görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaç odaklı yaklaşımları kapsamında global odak alanları arasında yer alan "Topluma Değer Katmak", "Gezegenimizi Korumak" ve "Güven İnşa Etmek" anlayışları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Süel, projenin gördüğü ilgiden oldukça memnun olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeyle amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak ve e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Bu yoğun ilgi sayesinde, toplamayı hedeflediğimiz e-atık miktarına hedef tarihimizden önce ulaştık ve bugün itibarıyla toplam 25 tonu aşkın e-atığı geri dönüşüme kazandırdık. Daha sürdürülebilir bir dünya için projemize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Devam eden projemizle e-atıkların geri dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, projemizin devam ettiğini hatırlatmak ve müşterimiz olsun olmasın herkesi bir gün lazım olur diye çekmecelerde duran e-atıkları geri dönüştürülmesi için mağazalarımıza getirmeye davet etmek istiyorum."



Ekonomi 26.02.2026 15:44:28 0
Anahtar Kelimeler: vodafone'un "dünya için lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Beterin Beteri Varmış
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri siber suçlara ilişkin bilgilendirildi

2

Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı

3

Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı

4

Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

5

Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

6

Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

7

İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar

8

Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı

9

Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

10

Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu