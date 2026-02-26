Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

İSTANBUL - Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında 25 tonu aşkın elektronik atık (e-atık) toplandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, projeyle kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazları geri dönüştürmeyi ve doğayı koruma eğitimleri vermeyi sürdürüyor.



Proje kapsamında toplanması hedeflenen 15 ton e-atık miktarına hedeflenen tarihten önce ulaşılarak, toplam 25 tonu aşkın e-atık geri dönüşüme kazandırıldı. Projeye destek veren gönüllü sayısı 400'ü geçerken, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı da 57 bini aştı. Projede mayıs ayına kadar 70 bin kişiye doğayı koruma eğitimi verilmesi ve 500 gönüllüye ulaşılması hedefleniyor.

Projede, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul grupları için yüz yüze ve çevrim içi düzenlenen eğitimlerde, doğa koruma, e-atık, iklim değişimi, ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınıyor.



Eğitmen eğitimlerinde ise eğitmenlik becerileri, etkili sunum ve oturum tasarımı, çocuklarla hak temelli çalışma, içerik aktarımı ve içerik deneyimleme, teknoloji becerileri ve e-öğrenme araçları ile yerel süreçler gibi konular işleniyor.



Ebeveyn ve eğitmenler için organize edilen 4 web seminerinde ise sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının hem evde hem okulda desteklenmesi amaçlandı. Web seminerlerine ek olarak, proje gönüllülerinden gelen talep üzerine "Yapay Zeka Araçları-Eğitmen Gelişimi Odaklı Oturum" atölyesi de gerçekleştirildi.



Atölye ile eğitmenlerin yapay zeka okuryazarlığının artırılması, günlük eğitmenlik pratiklerinde kullanabilecekleri yapay zeka araçlarının tanıtılması, eğitim içeriklerini daha verimli ve yenilikçi hale getirmelerine destek olunması hedeflendi.

- "Proje yoğun ilgi görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaç odaklı yaklaşımları kapsamında global odak alanları arasında yer alan "Topluma Değer Katmak", "Gezegenimizi Korumak" ve "Güven İnşa Etmek" anlayışları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Süel, projenin gördüğü ilgiden oldukça memnun olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeyle amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak ve e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Bu yoğun ilgi sayesinde, toplamayı hedeflediğimiz e-atık miktarına hedef tarihimizden önce ulaştık ve bugün itibarıyla toplam 25 tonu aşkın e-atığı geri dönüşüme kazandırdık. Daha sürdürülebilir bir dünya için projemize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Devam eden projemizle e-atıkların geri dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, projemizin devam ettiğini hatırlatmak ve müşterimiz olsun olmasın herkesi bir gün lazım olur diye çekmecelerde duran e-atıkları geri dönüştürülmesi için mağazalarımıza getirmeye davet etmek istiyorum."

