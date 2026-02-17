Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı

İSTANBUL - Vodafone'un uzun dönem staj programına geçen yıla kıyasla yüzde 88 artışla 15 bini aşkın başvuru gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversite 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvuru yapabildiği programa 23 farklı üniversiteden alım yapılırken, programa yüzde 73'ü kadın olmak üzere toplam 60 kişi kabul edildi.

Programa kabul edilen öğrenciler, Vodafone'un İstanbul, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve Ankara ofislerinde görev yapacak. Programa kabul edilen öğrencilerden 5'i, Vodafone'un üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği "Bi Düşünsene" fikir maratonunu kazananlardan oluştu.

Öğrenciler, şirketin farklı departmanlarında minimum 3 gün olacak şekilde esnek bir yapıda kendi çalışma günlerini seçebilecek. Ayrıca, öğrenciler önceki yıllardan farklı olarak staj süresini kendi planlarına göre 6, 12 ya da 18 ay olarak seçme esnekliğine sahip olacak.

Vodafone'un uzun dönem staj programı, yıllardır yüzlerce gencin kariyer yolculuğuna eşlik ediyor. Program, gençlere yalnızca staj değil, başlangıç rollerine ve "Discover Genç Yetenek Programı"na öncelikli adaylık fırsatı da sunuyor.

Vodafone'da staj yapan gençler, tekrar iş arama stresine girmeden, kariyerlerini Vodafone'da sürdürme şansı elde ediyor. Bu gençlere çevik çalışma, esneklik ve global iş yapış kültürüne dayalı bir çalışma modeli sunuluyor. Uzun dönem staj programı, gençlere mentorluk, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon ve küresel deneyim gibi avantajlar sunuyor.



- Uzun dönem staj programıyla yüzlerce gence deneyim

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, en büyük önceliklerinden birinin genç yeteneklere yardım etmek olduğunu belirtti.

Güler, genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ettiklerini anlattı.

Amaçlarının, sundukları gelişim fırsatları, istikrar ve güven ile gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumlarını güçlendirmek olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Bu yıl da 60 uzun dönem stajyer alımı yaptık. Bu yıl ayrıca, 'Vodafone’da staj senin planına uyar' diyerek programımızı tamamen esnek bir yapıya kavuşturduk. Öğrencilerimize 6, 12 veya 18 aylık staj modellerinden kendileri için uygun olanı seçme imkanı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."