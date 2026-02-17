İlginizi Çekebilir

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı
Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi
Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi
Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret
Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu
Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı
Alanya'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı

Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı

Vodafone

Vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı

İSTANBUL - Vodafone'un uzun dönem staj programına geçen yıla kıyasla yüzde 88 artışla 15 bini aşkın başvuru gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversite 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvuru yapabildiği programa 23 farklı üniversiteden alım yapılırken, programa yüzde 73'ü kadın olmak üzere toplam 60 kişi kabul edildi.

Programa kabul edilen öğrenciler, Vodafone'un İstanbul, Antalya, Diyarbakır, İzmir ve Ankara ofislerinde görev yapacak. Programa kabul edilen öğrencilerden 5'i, Vodafone'un üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği "Bi Düşünsene" fikir maratonunu kazananlardan oluştu.

Öğrenciler, şirketin farklı departmanlarında minimum 3 gün olacak şekilde esnek bir yapıda kendi çalışma günlerini seçebilecek. Ayrıca, öğrenciler önceki yıllardan farklı olarak staj süresini kendi planlarına göre 6, 12 ya da 18 ay olarak seçme esnekliğine sahip olacak.

Vodafone'un uzun dönem staj programı, yıllardır yüzlerce gencin kariyer yolculuğuna eşlik ediyor. Program, gençlere yalnızca staj değil, başlangıç rollerine ve "Discover Genç Yetenek Programı"na öncelikli adaylık fırsatı da sunuyor.

Vodafone'da staj yapan gençler, tekrar iş arama stresine girmeden, kariyerlerini Vodafone'da sürdürme şansı elde ediyor. Bu gençlere çevik çalışma, esneklik ve global iş yapış kültürüne dayalı bir çalışma modeli sunuluyor. Uzun dönem staj programı, gençlere mentorluk, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon ve küresel deneyim gibi avantajlar sunuyor.

- Uzun dönem staj programıyla yüzlerce gence deneyim

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, en büyük önceliklerinden birinin genç yeteneklere yardım etmek olduğunu belirtti.

Güler, genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendilerini bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ettiklerini anlattı.

Amaçlarının, sundukları gelişim fırsatları, istikrar ve güven ile gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumlarını güçlendirmek olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Bu yıl da 60 uzun dönem stajyer alımı yaptık. Bu yıl ayrıca, 'Vodafone’da staj senin planına uyar' diyerek programımızı tamamen esnek bir yapıya kavuşturduk. Öğrencilerimize 6, 12 veya 18 aylık staj modellerinden kendileri için uygun olanı seçme imkanı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."



Ekonomi 17.02.2026 13:59:39 0
Anahtar Kelimeler: vodafone'un uzun dönem staj programına 15 bini aşkın başvuru yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

2

Futbol: Trendyol 1. Lig

3

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

4

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

5

Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi

6

Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret

7

Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu

8

Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı

9

Alanya'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

10

Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı