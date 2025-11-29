Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Halid Cerit, Ahmet Çenesiz
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Furkan Dur, Saadat, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Beraat Batin Mergen)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Aykut Gedik (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun )
Setler: 18-25, 21-25, 25-13, 17-25
Süre: 101 dakika
ANTALYA - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.