Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)
Setler: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10
Süre: 128 dakika
İZMİR - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.