İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)
Belen ilçesinde sis etkili oldu
Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaştı
GÜNCELLEME 2 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Hofer, Mustafa Cervatoğlu, Azizcan Ataoğlu, İbrahim Emet)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Rojas, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-16, 25-22, 21-25, 25-23

Süre: 120 dakika (25, 27, 33, 35)


ANTALYA - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.




Spor 1.02.2026 18:22:22 0
Anahtar Kelimeler: voleybol: sms grup efeler ligi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

2

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)

3

Belen ilçesinde sis etkili oldu

4

Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı

5

Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

6

Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi

7

Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaştı

8

GÜNCELLEME 2 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

9

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

10

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı