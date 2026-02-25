İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı

ON Hotels Alanya Belediyespor: Çağatay Durmaz, Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Mojarad, Saadat, Abdullah Çam (Zeka Çağatay Kır, Marshall, İbrahim Emet, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Seganov)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya, Burak Mert)

Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 21-25, 10-15

Süre: 144 dakika (31, 28, 28, 34, 23)


ANTALYA - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.



