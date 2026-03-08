İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Çenesiz

ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Batuhan Avcı, Mojarad, İsmail Koçak, Seganov, İbrahim Emet, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan)

İstanbul Gençlik: Nevzat Güneş, Sercan Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Emre Berat Fırat, Yiğit Savaş Kaplan)

Setler: 25-22, 25-23, 20-25, 19-25, 10-15

Süre: 137 dakika (30, 32, 31, 27, 17)


ANTALYA - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



