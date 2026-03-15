Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Akif Kabak
ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall, Çağatay Durmaz (Zeka Çağatay Kır, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan, Seganov, Abdullah Çam)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Uriarte, Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Emir Kaan Öztürk)
Setler: 25-20, 25-23, 22-25, 19-25 - 11-15
Süre: 136 dakika (29, 30, 30, 30,17)
ANTALYA - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.