WAT Mobilite & Wat Motor'da üst düzey atama

WAT Mobilite & Wat Motor

İSTANBUL - Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren WAT Mobilite & WAT Motor'un Genel Müdürlüğü görevine Gökhan Yıldız atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WAT Motor ve WAT Mobilite'de üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Genel Müdür Alp Karahasanoğlu'nun Koç Topluluğu bünyesinde Arçelik AŞ'de Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından, şirketlerin genel müdürlük görevini Gökhan Yıldız devraldı.

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Yıldız, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamasının ardından, Koç Üniversitesi Executive MBA programından mezun oldu.

İngilizce ve Çince bilen Yıldız, Beko organizasyonlarında teknoloji, ürün geliştirme, satın alma ve tedarik zinciri alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi.

Yıldız, son olarak Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdür olarak şirketin büyüme ve operasyonel gelişim süreçlerine önemli katkılarda bulundu.



Ekonomi 24.03.2026 15:43:32
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Yapılmamış İşe, Yapılmış Mesajı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

