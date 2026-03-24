WAT Mobilite & Wat Motor'da üst düzey atama

İSTANBUL - Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren WAT Mobilite & WAT Motor'un Genel Müdürlüğü görevine Gökhan Yıldız atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WAT Motor ve WAT Mobilite'de üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Genel Müdür Alp Karahasanoğlu'nun Koç Topluluğu bünyesinde Arçelik AŞ'de Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından, şirketlerin genel müdürlük görevini Gökhan Yıldız devraldı.

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Yıldız, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamasının ardından, Koç Üniversitesi Executive MBA programından mezun oldu.

İngilizce ve Çince bilen Yıldız, Beko organizasyonlarında teknoloji, ürün geliştirme, satın alma ve tedarik zinciri alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi.

Yıldız, son olarak Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdür olarak şirketin büyüme ve operasyonel gelişim süreçlerine önemli katkılarda bulundu.