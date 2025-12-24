İlginizi Çekebilir

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor
Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı
Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

Watsons Türkiye İskenderun'da yeni mağaza açtı

Watsons Türkiye İskenderun

Watsons Türkiye İskenderun'da yeni mağaza açtı

İSTANBUL - Watsons Türkiye, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni mağazasını hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Watsons Türkiye, büyüme hedefleri doğrultusunda, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine giren İskenderun'da mağaza açılışı gerçekleştirdi.

Açılışta, Watsons Türkiye maskotları mağaza önünde İskenderunlularla buluşurken, alışveriş yapan tüm müşterilere sürpriz hediyeler ve Watsons Card ile Watsons ürünlerinde alışverişin yarısı kadar puan verildi. Mağaza önünde kahve ve kömbe ikramı yapılarak yerel üreticilere destek olunurken, çocuklara da balon dağıtıldı.

Watsons Türkiye yetkilileri, açılış kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) bünyesindeki Payas Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Kooperatifte çalışan kadınlarla bir araya gelinen buluşmaya, her mağazada gönüllülük esasıyla görev alan ve bölgedeki sürdürülebilirlik çalışmalarında aktif rol üstlenen sürdürülebilirlik elçileri de eşlik etti.

İskenderun'daki açılışla deprem bölgesindeki mağaza sayısını 8'e, Hatay genelinde ise 5'e yükselten şirket, son iki haftada 7 yeni mağazayı faaliyete geçirdi. Şirket, gelecek 3 yıl içinde 200'den fazla yeni mağaza açmayı hedefliyor.

- "Mağaza sayımızı 470'in üzerine çıkardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, 2025'in Watsons Türkiye için istikrarlı ve güçlü bir büyüme yılı olduğunu belirtti.

Operasyonel güçlerini artırdıkları, sürdürülebilirliği büyüme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdikleri ve dengeli bir performans sergiledikleri bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Yurddaş, "Bu kapsamda 50'nin üzerinde yeni mağaza açarak mağaza sayımızı 470'in üzerine çıkardık. İskenderun Kanatlı Caddesi'ndeki bu yeni mağazamız, deprem sonrası bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sağlama sorumluluğumuzun somut bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Yurddaş, AS Watson Group'un global gücünden aldıkları destekle Türkiye'deki yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da faaliyete geçen yeni dağıtım merkezlerimiz ve O O hizmetlerimiz sayesinde mağaza ve e-ticaret operasyonlarımızda hız, verimlilik ve erişilebilirliği önemli ölçüde artırdık. Önümüzdeki dönemde 60'ın üzerinde yeni mağaza açmayı, 3 yıl içinde ise 200'den fazla yeni mağazayla büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi gerçekleştirirken, faaliyet gösterdiğimiz her bölgede istihdam yaratan, yerel üreticiyi ve toplumu destekleyen bir marka olma sorumluluğumuzu koruyacağız."



Ekonomi 24.12.2025 12:46:44 0
Anahtar Kelimeler: watsons türkiye iskenderun'da yeni mağaza açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor

2

Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

3

Karmod BAE'de konteyner ofis projesini tamamladı

4

Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

5

Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

6

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

7

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

8

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

9

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

10

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme