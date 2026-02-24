İlginizi Çekebilir

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
WTA 125 Tenis Turnuvası
Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada
Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı
Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı

WTA 125 Tenis Turnuvası

WTA 125 Tenis Turnuvası

WTA 125 Tenis Turnuvası

ANTALYA - Antalya'da, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisi ilk hafta maçlarıyla başladı.

Kadınlar Tenis Birliği, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğinde Megasaray Tenis Akademisi'ndeki turnuvada milli sporculardan Ada Kumru İtalyan raket Nuria Brancaccio'ya, İlay Yörük "6" numaralı seri başı Sloven tenisçi Veronika Erjavec'e 2-0'lık skorlarla yenilerek elendiler.

Milli tenisçilerden İpek Öz, yarın Rus sporcu Anastasia Gasanova ile karşılaşacak. Çiftlerde İpek Öz-Ada Kumru, "3" numaralı seri başı Peangtarn Plipuech-Momoko Kobori ile yarın ilk turda karşı karşıya gelecek.

Üç hafta sürecek organizasyonda, ilk hafta mücadeleleri, 1 Mart Pazar günü tamamlanacak. Girişlerin ücretsiz olduğu, her hafta 115 bin dolar para ödülünün de dağıtılacağı turnuvada ikinci hafta mücardelesi 3-8 Mart, üçüncü hafta karşılaşmaları ise 10-15 Mart'ta yapılacak.



Spor 24.02.2026 23:12:43 0
Anahtar Kelimeler: wta 125 tenis turnuvası

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sayın Bahçeli’ye Açık Çağrı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

2

Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

3

WTA 125 Tenis Turnuvası

4

Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

5

Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

6

Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

7

ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı

8

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

9

Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi

10

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı