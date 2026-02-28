Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı

İSTANBUL - Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'yı İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2026'da (MWC) tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Leica ile stratejik işbirliğini bir üst seviyeye taşıyan Xiaomi, tanıtım etkinliğinde yeni nesil Xiaomi Pad 8 serisini de duyurdu.

MWC 2026'da yeni nesil Xiaomi 17 serisini tanıtan şirket, mobil teknolojilerdeki son yeniliklerini gözler önüne serdi. Yeni akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi Watch 5 ve REDMI Buds 8 Pro dahil olmak üzere çeşitli AIoT ürünleri ve aksesuarlarını da tanıtan şirket, bağlantılı ekosistemini daha da güçlendirdi.

Barselona'daki tanıtımda öne çıkan başlıklarından biri de halihazırda AR-GE modeliyle yürütülen Xiaomi ile Leica işbirliğinin, daha kapsamlı ve uçtan uca entegre bir yapıyı ifade eden Stratejik Entegre İş Birliği Modeli'ne dönüşmesi oldu.

Yeni modelle geliştirilen Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra, amiral gemisi düzeyindeki görüntüleme performansını dayanıklı tasarımla bir araya getirerek mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart sunuyor.

LIPO teknolojisiyle geliştirilen ultra ince çerçeveli Xiaomi 17 serisinin ergonomik yapısı elde güvenli ve konforlu bir tutuş sağlıyor.

Xiaomi'nin bugüne kadarki en ince ve en hafif Ultra modeli olan Xiaomi 17 Ultra, 8,29 milimetre (mm) inceliğe ve 218,4 gram ağırlığa sahipken, beyaz, siyah ve göz alıcı ışıltılı yeşil renk seçenekleriyle sunuluyor.

Xiaomi Shield Glass 3.0 ile donatılan cihaz, Xiaomi 15 Ultra'ya kıyasla yüzde 30'a kadar daha yüksek düşme direnci sunuyor. Yüksek dayanımlı fiberglas arka yüzey, sağlam alüminyum alaşım çerçeve ve IP68⁶ sertifikası sayesinde toza ve suya karşı kapsamlı koruma sağlıyor.

Daha kompakt bir görüntüleme ve teknoloji deneyimi sunan Xiaomi 17, yalnızca 8,06 mm inceliğe ve 191 gram ağırlığa sahip. İnce ve hafif tasarımına rağmen güçlü işlemci, gelişmiş kamera özellikleri ve yüksek kapasiteli pil sunuyor. Keşif yeşili, buzul mavisi ve siyah gibi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Xiaomi 17'de alüminyum çerçeve, Xiaomi Shield Glass ve IP68 sertifikasıyla desteklenen Xiaomi Guardian Structure sayesinde dayanıklılık ve kullanım güveni bir arada sunuluyor.

Leica'nın UltraPure optik lens kaplama teknolojisi üzerine inşa edilen Xiaomi 17 serisi, parlak ve düşük ışıklı sahnelerde detayları koruyor.

Gelişmiş çok katmanlı kaplamalarla desteklenen üst düzey lens sistemi, yansımaları azaltarak sensöre daha temiz ışık ulaşmasını sağlıyor. Xiaomi’nin yapay zeka destekli özellikleri çekim ve düzenleme sürecini daha esnek ve verimli hale getiriyor.

Xiaomi 17 Ultra, 2026'da piyasaya sürülen amiral gemileri arasında LOFIC HDR teknolojisini 1 inç ana kamera sensörüyle birleştiren tek Xiaomi görüntüleme amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Teknoloji, sensörün ışık tutma kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Zorlayıcı yüksek kontrastlı ters ışık sahneleri ve yüksek dinamik aralığa sahip gece videoları gibi senaryolarda olağanüstü HDR performansı sunuyor.

Leica 200 MP 75-100 mm kamera sistemi, mekanik optik yakınlaştırma ve düşük renk sapmasıyla net görüntüler sunuyor. 400 mm'ye (17,2x eşdeğer) kadar yakınlaştırma yaparak uzak mesafelerde güçlü performans sağlıyor.

Xiaomi 17 Ultra, 4K 120 fps Dolby Vision ve ACES Log kayıt desteğiyle sinema kalitesinde video sunuyor. 13,5 EV'ye (pozlama değeri) varan dinamik aralığı sayesinde her ışıkta zengin ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor.

Leica 60 mm telefoto lens, portre, 5x optik yakınlaştırma, 10 santimetre (cm) makro ve 20x AI destekli zoom ile esnek kullanım sunuyor. 50 MP ön kamera ise otomatik odaklama ve 4K 60 fps video desteğiyle net içerikler sağlıyor.

Deneyim, hafif ve kompakt Xiaomi 17 Ultra Photography Kit ile tamamlanıyor. İki kademeli deklanşör ve özel video tuşu sunan kitin Pro versiyonu ise 2000 mAh pil ve gelişmiş kontrol özellikleriyle profesyonel kullanım sunuyor.

Xiaomi 17 serisi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform ile üst düzey performans sunarken, yüksek hızlı RAM ve depolama ile en zorlu mobil görevlerde maksimum güç sağlıyor.

Kullanıcıları, seri çekim, yüksek çözünürlüklü video, çoklu görev ve grafik yoğun oyun senaryolarında akıcı bir deneyim bekliyor. 100 vata kadar HyperCharge sayesinde hızlı ve esnek şarj imkanı mümkün.

Xiaomi Surge pil teknolojisiyle geliştirilen seri, yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon içerikli batarya yapısıyla uzun ömürlü kullanım vadediyor.

Xiaomi 17 Ultra, 6000 mAh pil kapasitesiyle 90W kablolu ve 50W kablosuz, Xiaomi 17 ise 6330 mAh kapasitesiyle 100W kablolu ve 50W kablosuz HyperCharge desteği sunuyor. İnce tasarım korunurken güçlü ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor.

- Xiaomi, Xiaomi Pad 8 ve Xiaomi Pad 8 Pro'yu tanıttı

Xiaomi, yapay zeka destekli yeni tablet serisi Xiaomi Pad 8 ve Xiaomi Pad 8 Pro'yu da tanıttı. İnce ve hafif tasarımı amiral gemisi performansıyla birleştiren seri, hem profesyoneller hem de günlük kullanıcılar için taşınabilir ve güçlü bir üretkenlik deneyimi sunuyor.

11,2 inç 3.2K ekran, 800 nit'e kadar parlaklık ve 144 Hz yenileme hızıyla akıcı ve net bir görüntü sağlarken, 485 gram ağırlık rahat taşınabilirlik sunuyor. Her iki model de 9.200 mAh pil kapasitesiyle uzun kullanım süresi vadediyor.

Xiaomi HyperOS 3 ile gelen seri, gelişmiş çoklu görev, bilgisayar benzeri pencere yönetimi, İş İstasyonu Modu ve bilgisayar seviyesinde tarayıcı desteğiyle üretkenliği artırıyor. Entegre WPS Office desteği ve Xiaomi HyperAI özellikleri, belge düzenleme ve cihazlar arası işbirliğini daha verimli hale getiriyor.

Serinin zirvesindeki Xiaomi Pad 8 Pro, Snapdragon 8 Elite platform ve 67W HyperCharge desteğiyle yüksek performans sunarken, 50 MP arka ve 32 MP ön kamerasıyla profesyonel kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Mat cam sürümü, yansıma azaltıcı nano-doku ekranıyla özellikle kalem kullanımında avantaj sağlıyor.

Xiaomi Pad 8 ise Snapdragon 8s Gen 4 platform ve 45W hızlı şarj desteğiyle güçlü ve dengeli bir seçenek sunuyor. Seri, hafif Xiaomi Focus Pen Pro ve klavye aksesuarlarıyla birlikte kapsamlı bir üretkenlik ekosistemi oluşturuyor.

- Serinin satış fiyatı

Xiaomi 17 modelinin 12 256 GB versiyonu 74 bin 999 liradan, 12 512 GB versiyonu ise 79 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Serinin Xiaomi 17 Ultra modeli ise 16 512 GB seçeneği için 109 bin 999 lira, 16 1024 GB seçeneği için 119 bin 999 lira olarak fiyatlandırıldı.

Ekosistemin diğer üyelerinden Xiaomi Pad 8 tabletin 26 bin 999 lira, Xiaomi Pad 8 Pro'nun 34 bin 999 liradan tavsiye edilen satış fiyatıyla satışa sunuluyor.

Xiaomi 17 serisi için Türkiye'de 1-6 Mart tarihlerinde ön sipariş süreci işletilecek. Ürünlerin genel satışına yönelik ilk dönem ise 7-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında, ön sipariş döneminde Xiaomi 17 Ultra satın alan kullanıcılara "Photography Kit" hediye edilecek.

Ayrıca, Xiaomi 17 serisini uygun pazarlarda satın alan kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden üç özel avantajdan yararlanabilecek. 3 ay boyunca Google AI Pro deneme üyeliği ile genişletilmiş Google AI erişimi ve 2 TB bulut depolama alanı, 3 ay boyunca YouTube Premium deneme üyeliği ile YouTube ve YouTube Music'te reklamsız kullanım ve çevrim dışı indirme imkanı ve 4 ay boyunca Spotify Premium deneme üyeliği ile reklamsız dinleme, çevrimdışı indirme ve gelişmiş ses kalitesi avantajlarına sahip olabilecek.