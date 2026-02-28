Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor

İSTANBUL - Xiaomi, akıllı yaşam deneyimini geliştirmek üzere tasarlanan yeni AIoT ürünleri Xiaomi Watch 5, REDMI Buds 8 Pro, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ve Xiaomi Tag'i içeren yeni ekosistem ürünlerini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi, akıllı saatten kablosuz kulaklığa uzanan yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı ekosistemini genişlettiğini duyurdu. Günlük yaşam için tasarlanan Xiaomi, Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag ve REDMI Buds 8 Pro akıllı performansı, zarif tasarımı ve kesintisiz bağlantı deneyimini bir araya getiriyor.

Google Wear OS 6 ile gelen Xiaomi Watch 5, bilekten hızlı ve verimli kullanım sunuyor. NFC destekli Google Cüzdan ile temassız ödeme imkanı sağlanırken, Google Gemini'yi kutudan çıktığı anda sunan ilk Xiaomi akıllı saat olarak dikkati çekiyor.

Gelişmiş hızlı hareket özellikleri sayesinde çağrı reddetme, alarm susturma, antrenman başlatma ve uzaktan kamera kontrolü gibi işlemler basit el ve bilek hareketleriyle gerçekleştirilebiliyor. Google Gemini, Google Cüzdan ve YouTube Music gibi uygulamalara hızlı erişim sağlanıyor.

Xiaomi Watch 5, akıllı modda 6 güne, güç tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. Söz konusu saat, tek dokunuşla sağlık kontrolü, gelişmiş antrenman analizleri ve kapsamlı sağlık ve fitness takibi sunarak modern yaşam için tam bağlantılı bir akıllı saat deneyimi sağlıyor.

- Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W, yalnızca 6 milimetre kalınlığı ve 98 gram ağırlığıyla kart boyutunda, ultra ince ve hafif bir taşınabilir şarj çözümü sunuyor. Cebe veya küçük çantalara kolayca sığan kompakt tasarımıyla günlük kullanım ve seyahatler için ideal bir yol arkadaşı oluyor.

15 vata kadar kablosuz hızlı şarj ve USB-C üzerinden kablolu hızlı şarj desteği sunan cihaz, aynı anda hem kablolu hem kablosuz çıkış imkanı sağlıyor. Manyetik hizalama teknolojisi sayesinde stabil ve tek elle kullanım kolaylığı sunuyor.

Yüzde 16 silikon-karbon içerikli 5000 mAh yüksek yoğunluklu pile sahip powerbank, gelişmiş ısı yönetimi ve çoklu güvenlik koruma sistemleriyle güvenilir performans sağlıyor.

Xiaomi Tag, Apple Find My ve Google Android Find Hub ile uyumlu yapısıyla iOS ve Android ekosistemlerinde sorunsuz çalışarak anahtar, çanta veya valiz gibi eşyaların kolayca takip edilmesini sağlıyor.

Uzaktan eşya bulma, kayıp modu, ortaklaşa bulma ve gelişmiş gizlilik koruması gibi akıllı özellikler sunan cihaz; Bluetooth menzili içindeyken uygulama üzerinden ses çaldırma imkanı veriyor.

Yaklaşık 10 gram ağırlığındaki kompakt tasarımıyla günlük kullanım için ideal olan Xiaomi Tag, değiştirilebilir pil ile bir yılı aşkın pil ömrü ve toz ve suya dayanıklılık sunuyor.

REDMI Buds 8 Pro, yükseltilmiş koaksiyel üçlü sürücü yapısıyla derin baslar, net vokaller ve dengeli frekans performansı sunuyor. Dolby Audio desteği sayesinde film, video ve oyunlarda daha boyutlu ve berrak bir ses deneyimi sağlanıyor.

55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme ve gelişmiş uyarlanabilir gürültü azaltma algoritması sayesinde ortam sesine gerçek zamanlı uyum yakalanıyor. Üç mikrofonlu yapay zeka destekli sistem ve rüzgâr direnci tasarımı, görüşmelerde net iletişim imkanı sunuyor.

Hızlı şarj desteğiyle 5 dakikalık şarjda 2 saate kadar kullanım sağlayan REDMI Buds 8 Pro, tek şarjla 8 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam 33 saate kadar dinleme süresi sunuyor.

Xiaomi Watch 5 13 bin 999 lira fiyat etiketiyle satışa sunulurken, REDMI Buds 8 Pro modelinin satış fiyatı 4 bin 699 lira olarak açıklandı.

Xiaomi Tag'in tekli paketi 599 TL’den, dörtlü paketi ise 1999 liradan kullanıcılarla buluşacak.

Taşınabilir şarj çözümü Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ise renk seçeneklerine göre farklı fiyatlandırılıyor. Gümüş ve Siyah renkleri 3 bin 99 liradan satışa çıkarken, turuncu renk seçeneğinin fiyatı 3 bin 299 lira olarak belirlendi.