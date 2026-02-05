Yağışlar Kovada Gölü'nde su seviyesini artırdı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuruma noktasına gelen Kovada Gölü, son dönemdeki yağışlarla yeniden canlandı.

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle su seviyesi gerileyen ve tabanı büyük ölçüde ortaya çıkan gölde, kar ve yağmurun etkisiyle su seviyesi arttı.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Cafer Bulut, AA muhabirine, Kovada Gölü'nün son 35 yılda yüzde 87 oranında su kaybı yaşadığını belirtti.

Son dönemdeki kar ve sağanakların göle can suyu olduğunu ifade eden Bulut, gölün derinliğinde 1,5 metrelik artış kaydedildiğini bildirdi.

Bu artışın gölün geleceği açısından önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi:

"Son yağışlarla başta Eğirdir Gölü olmak üzere Kovada Gölü'nde derinlik anlamında ciddi bir değişim meydana geldi. Kovada Gölü'nde yaklaşık 1,5 metrelik derinlik artışı oldu, bu artış yaklaşık 10 milyon metreküplük bir su kazanımına karşılık gelmektedir. Bu durum uzun vadede gölün ekosistemi adına olumlu. Ancak sürdürülebilir bir koruma için bundan sonra çok daha dikkatli olunması gerekiyor."

Bulut, gölün bölge açısından önemli olduğunu ve korunması gerektiğini kaydetti.