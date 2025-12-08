İlginizi Çekebilir

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor
Isparta'da vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Kamu Hastane yöneticileri Antalya'da buluştu
Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı
Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı
Burdur'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde 360 bin 924 lira ceza kesildi

Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

İSTANBUL - Yandex'in düzenlediği uluslararası programlama şampiyonası Yandex Cup'ın küresel finallerinde, Türkiye ve 21 ülkeden 196 geliştirici toplam 140 bin dolarlık ödül için yarıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin İstanbul'da gerçekleştirilen kapanış törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy katıldı.

Bu yıl 21 bin başvurunun yapıldığı şampiyonada katılımcılar algoritmalar, makine öğrenimi, backend, frontend ve mobil geliştirmeyle veri analitiği olmak üzere altı kategoride ter döktü. Üstün programlama yetenekleriyle öne çıkan 61 geliştirici şampiyonluğa hak kazandı.

Etkinlikte yarışmaların yanı sıra Yandex Türkiye tarafından davet edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar, networking ve öğrenme programlarından yararlandı. Demo alanlarında şirketin yeni teknolojileri tanıtılırken, tematik stantlar ve teknoloji alanının geleceğine ilişkin oturumlar düzenlendi.

"Başarılı bir ürün geliştirmek: teoriden pratiğe" başlıklı oturumda, teknoloji sektöründeki hızlı değişim ve rekabet ortamı ele alındı. Mackolik Ürün Müdürü Onur Saygın ve Yandex Arama Türkiye Kıdemli Ürün Yöneticisi Murat Candoğan, niş uygulamalardan yapay zeka arama araçlarına kadar uzanan ürün geliştirme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

- "Yandex Türkiye, bu büyümenin uzun vadeli bir ortağı olmaya kararlıdır"

"Açık kaynak ML ikilemi: üretken yapay zeka çağında işbirliğine dayalı geliştirme ile kapalı teknolojiler arasındaki yol ayrımında yön bulmak" başlıklı panelde ise makine öğreniminde açık kaynaklı işbirliğiyle kapalı ve şirketlere ait teknolojiler arasındaki dönüşüm tartışıldı.

Panelde Apple ve Stanford AI'da GenAI liderliği görevini yürüten Aman Chadha, Huawei'de AI Açık Kaynak Ekosistemi Direktörü Huang Zhipeng ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası CEO'su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Popovskiy, Yandex Cup'ın İstanbul'da düzenlenmesinin, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan bölgesel bir inovasyon merkezi olarak yükselen rolünü gösterdiğini belirtti.

Popovskiy, Yandex Türkiye'nin bu büyümenin uzun vadeli bir ortağı olmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda, Türkiye'nin dijital ekonomisine yatırım yapıyor ve ODTÜ ile birlikte yürüttüğümüz yapay zeka yüksek lisans programı gibi eğitim projelerine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 8.12.2025 17:03:54 0
Anahtar Kelimeler: yandex cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

2

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

3

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

4

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

5

Isparta'da vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor

6

Kamu Hastane yöneticileri Antalya'da buluştu

7

Yandex Cup finallerinde 196 geliştirici 140 bin dolarlık ödül için yarıştı

8

Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı

9

Burdur'da fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

10

Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde 360 bin 924 lira ceza kesildi