İlginizi Çekebilir

Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı
Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi
Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak
KWORKS 2025 Demo Day'de hızlandırma programı girişimleri tanıtıldı
Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği
Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı
Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak

Yandex Maps'te elektrikli araç sahipleri için yeni özellik

Yandex Maps

Yandex Maps'te elektrikli araç sahipleri için yeni özellik

İSTANBUL - Yandex Maps, araçların teknik özelliklerine uygun şarj istasyonlarını kolayca bulup yol tarifi almalarını sağlayan yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Maps, Türkiye'deki elektrikli araç (EV) sahiplerine yönelik yeni bir özellik geliştirdi.

Uygulamaya eklenen elektrikli araç şarj istasyonlarına özel bölümde, Türkiye genelinde başta büyük şehirler ve önemli otoyollar olmak üzere, 10 bini aşkın halka açık şarj noktasıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Zes, Eşarj, Voltrun, Trugo, Otopriz, Wat Mobilite, Sharz gibi önde gelen şarj ağı markalarını kapsayan özellik sayesinde kullanıcılar, uygulamadaki simgeye dokunduklarında kendilerine en yakın şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyor ve istedikleri konnektör tipine, şarj hızlarına veya istasyonda bulunan toplam şarj noktası sayısına göre seçim yapabiliyor. Dileyenler, arama çubuğunu kullanarak istedikleri marka adıyla şarj istasyonu da arayabiliyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu bulma özelliği, iOS ve Android'deki Yandex Maps uygulamasının yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden de kullanılabiliyor.

- Elektrikli araç kullanımı artıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) elektrikli araç pazarına ilişkin verilerine atıfta bulunulan açıklamaya göre, Türkiye'de 2025'in 7 ayında tamamen elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 146,9 artışla 102 bin 160 adede yükseldi. Söz konusu araçların pazar payı da iki kattan fazla artarak yüzde 7,7'den 17,9'a çıktı.

Tam elektrikli, menzili uzatılmış ve hibrit dahil tüm türler hesaba katıldığında ise elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 44,9'a ulaştı.



Ekonomi 2.12.2025 17:16:59 0
Anahtar Kelimeler: yandex maps'te elektrikli araç sahipleri için yeni özellik

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çelik, Osmaniye’nin Tanıtımına Büyük Destek Verdi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

2

QCAR Mobilite Elazığ ve Batman'da şube açtı

3

Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi

4

Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak

5

KWORKS 2025 Demo Day'de hızlandırma programı girişimleri tanıtıldı

6

Kepez Belediyesi Engelli Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

7

Albaraka Türk ve Taksitlio.com'dan alışveriş finansmanında işbirliği

8

Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

9

Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı

10

Koçtaş ustalara yönelik mesleki eğitim programını Türkiye geneline yayacak