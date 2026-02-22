İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu
Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi
Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı
Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor
Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi
GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu
Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor
Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

ANTALYA - ERTUĞRUL GÜN - Antalya'nın Aksu ilçesinde üçüz doğan ve annesinin ilgilenmediği kuzuyu bebek gibi büyüten Meliha Erten, "Naciye" ismini verdiği kuzuyu parkta salıncakta sallıyor, misafirliğe gittiğinde yanında götürüyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besleyen Meliha Erten'in koyunlarından biri 20 gün kadar önce üçüz doğurdu.

Anne koyun, yavrulardan birisini kabul etmeyerek memesinden süt içmesine izin vermedi. Bunun üzerine Erten, adeta bebek gibi ilgilendiği kuzunun hayata tutunmasını sağladı.

Meliha Erten, AA muhabirine, çok sevdiği kuzusuna "Naciye" adını verdiğini söyledi.

Anne koyunun yavrularından ikisini kabul edip, "Naciye"yi dışlamasına üzüldüklerini dile getiren Erten, "Kuzu öldü ölecek derken enjektörle ve biberonla besledim. Şimdi maskotum oldu. Ben nereye gidersem o da oraya geliyor." dedi.

- "Misafirliğe de kuzuyla geleceğimi söyleyerek gidiyorum"

Kuzusunu misafirliğe ve parka götürdüğünü anlatan Erten, gittiği yerlerde sorun yaşanmamak için "Naciye"ye çocuk bezi bağladığını ifade etti.

Erten, "Aynı evin içinde yaşıyoruz. Bakımı zor değil, severek yapıyorum. Misafirliğe de kuzuyla geleceğimi söyleyerek gidiyorum." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği kuzunun sahibinin peşinden ayrılmaması, görenlerin dikkatini çekiyor.



Yurt Dünya 22.02.2026 15:11:21 0
Anahtar Kelimeler: yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ayırmadan, Ayrıştırmadan…

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya savaşının 4. yıl dönümünde buluştu

3

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

4

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi akreditasyon sınavını tamamladı

5

Mersin'de sağanağın etkisiyle balçık biriken Millet Bahçesi sahili temizliyor

6

Hatay'da horoz dövüştüren 76 kişiye 990 bin 432 lira ceza kesildi

7

GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu

8

Yanından ayırmadığı kuzusunu parkta da misafirliğe de götürüyor

9

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi

10

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı