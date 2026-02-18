Yapı Kredi "Dış Ticaret Finansmanı" araştırmasında 12. kez sektör lideri seçildi

İSTANBUL - Yapı Kredi, Euromoney tarafından gerçekleştirilen "Dış Ticaret Finansmanı" araştırmasında, üst üste 12. kez "Türkiye'nin Lider Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, araştırmanın "Müşteri Hizmetleri", "Ürün" ve "Teknoloji" kategorilerinde birinciliğe layık görüldü.



Banka, araştırma sonuçlarına göre, Müşteri Hizmetleri kategorisinde üst üste üçüncü, Ürün kategorisinde ise üst üste ikinci kez lider oldu.

Yapı Kredi, araştırmada, üst üste 12. kez "Türkiye'nin Lider Bankası" seçilirken, bu yıl Teknoloji kategorisinde de liderliğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dış ticaret finansmanı alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını belirtti.

Erdoğan, dünya çapında, dış ticaret alanında önemli bir kurum olan Euromoney'nin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında, bu yıl da Türkiye'nin lider bankası seçildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"12 yıldır aralıksız şekilde dış ticaret finansmanı alanında, bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Yapı Kredi olarak, firmalarımızın dış ticaret işlemlerini dijital bankacılık çözümlerimizle birleştirerek, kendilerine hız, şeffaflık ve kolaylık sunuyor, finansman çözümlerimizle uluslararası ticarette rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. Bu yıl Müşteri Hizmetleri, Ürün ve Teknoloji kategorilerinde elde ettiğimiz birincilikler, firmaların ihtiyacını doğru okuyan hizmet modelimizin, yenilikçi ürünlerimizin ve güçlü teknolojik altyapımızın somut bir göstergesi oldu. Özellikle Teknoloji kategorisindeki birinciliğimiz, son dönemde ivme kazandırdığımız teknoloji yatırımlarımızın ve dijitalleşme odağımızın müşterilerimize güçlü bir şekilde yansıdığını ortaya koydu."

Bankanın uzun soluklu başarısının arkasında, güçlü bir ekip çalışması, derin uzmanlık ve ihtiyaçları doğru anlayan müşteri odaklı yaklaşımın bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, gelecek dönemde de "bir adım önde" hizmet anlayışıyla müşterilerine en iyi deneyimi sunmak ve sektörde liderliği pekiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.