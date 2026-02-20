İlginizi Çekebilir

Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Su seviyesi 25 santimetre yükselen Eğirdir Gölü yeniden birleşti
Saçaklızade Vakfı günlük 3 bin aileye iftar yemeği ulaştırıyor
Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı:
Burdur'da çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı
Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor
Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını ramazanda da sürdürecek
Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'te ülke ekonomisine 288 milyar liralık katkı
Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı
Isparta'da badem ağaçları çiçek açtı

Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı

Yapı Kredi

Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı

İSTANBUL - Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenli ve insan odaklı kullanımına yönelik kurumsal yaklaşımını belirleyen "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilkelerle yapay zeka yalnızca teknolojik bir yetkinlik değil, güven, sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde tasarlanan stratejik bir dönüşüm alanı olarak konumlandırılıyor.

Yapı Kredi'nin köklü sorumlu bankacılık anlayışının uzantısı niteliğindeki ilkeler, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik, veri gizliliği ve güvenliği gibi değerleri merkeze alıyor. Bu çerçevede banka, yapay zeka uygulamalarını bugünün operasyonel ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin toplumsal beklentilerine yanıt verecek bir perspektifle tasarlamayı amaçlıyor.

Yayımlanan ilkeler, yapay zeka sistemlerinin fikir aşamasından geliştirmeye, kullanımdan devreden çıkarılmaya kadar tüm yaşam döngüsünü kapsıyor.

Olası risklerin ve etik ihlallerin önüne geçmek amacıyla proaktif bir yaklaşımın benimsendiği ilkelerde, kritik uygulamalarda insan gözetimi, itiraz mekanizmaları ve geri bildirim kanallarının erişilebilirliği temel bir sorumluluk alanı olarak tanımlanıyor.

- Somut bir anlayış ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Özdinç, Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri ile adalet ve kapsayıcılık, teknik sağlamlık, siber güvenlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanlarında somut bir anlayış ortaya koyduklarını belirtti.

Yapay zekayı bankacılıktan toplumsal yaşama kadar pek çok alanda dönüşümün hızını ve ölçeğini yeniden tanımlayan bir güç olarak niteleyen Özdinç, şunları kaydetti:

"Ancak bu gücün kalıcı değer yaratabilmesi, yalnızca teknolojik kapasiteyle değil, etik sorumluluk ve güçlü yönetişim anlayışıyla mümkün. Yapay zekayı hızla adapte edilmesi gereken bir araçtan ziyade sorumlulukla tasarlanan ve güvenle yönetilen stratejik bir yetkinlik olarak ele alıyoruz. Koç Topluluğu'nun köklü etik ve yönetişim kültüründen beslenen ilkelerimiz, KVKK, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile OECD, UNESCO ve ISO gibi uluslararası standartlarla uyumlu bir çerçeve sunuyor. Değişen teknolojiler, regülasyonlar ve toplumsal beklentiler doğrultusunda bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."




Ekonomi 20.02.2026 13:11:15 0
Anahtar Kelimeler: yapı kredi "sorumlu yapay zeka ilkeleri"ni yayımladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniyespor’a ‘Güvenlik’ Dayatması: Bu Şehrin Dostu Musunuz, Düşmanı Mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi

2

Su seviyesi 25 santimetre yükselen Eğirdir Gölü yeniden birleşti

3

Saçaklızade Vakfı günlük 3 bin aileye iftar yemeği ulaştırıyor

4

Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı:

5

Burdur'da çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı

6

Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor

7

Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını ramazanda da sürdürecek

8

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'te ülke ekonomisine 288 milyar liralık katkı

9

Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı

10

Isparta'da badem ağaçları çiçek açtı