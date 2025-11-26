Yaralı Caretta caretta tedavisinin ardından Antalya'da denize bırakıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Lara sahilinde deniz polisince ağlara dolanmış halde bulunan yaralı Caretta caretta, Manavgat'ta tedavisinin tamamlanmasının ardından denize bırakıldı.

Deniz polisinin sudan çıkardığı kaplumbağaya ekipler tarafından "DENİZ 155" adı verildi.

Manavgat'ta tedavi süreci tamamlanan kaplumbağa, Antalya Deniz Polisi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile öğrencilerin katıldığı törenle DEKAFOK Eğitim Araştırma Merkezi önünden doğal yaşam alanına uğurlandı.

DEKAFOK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, kaplumbağanın boynuna misina dolandığını, ağzında kancalar bulunduğunu belirterek, hayvanın polis dalgıçları tarafından sudan çıkarıldığını söyledi.

Veteriner hekim Mehmet Yüksel ise kaplumbağanın olta iğnesi ve enfeksiyondan kurtarıldığını, yaklaşık 25 yaşından büyük, yetişkin ve yumurtlama dönemine geçmiş bir birey olduğunu ifade etti.

Yüksel, 10 gün süren tedavi sürecinde hayvanın yengeç ve somonla beslendiğini aktardı.

Yüksel, avcılara diğer türlerin zarar görmemesi için daha güvenli yöntemler kullanmaları çağrısında bulunarak bunun ekosistemin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Törene katılan öğrencilerden Esin Ersu ise denizlerin temiz tutulması gerektiğini belirterek, "Onları hep korumalıyız, denizlerimizi temiz tutmalıyız ki onlar da yaşasın" dedi.

Öğrencilerden Bünyamin Başak da kaplumbağaların korunmasının önemine dikkati çekti.




