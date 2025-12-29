Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor

İlginizi Çekebilir

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ata mesleği çobanlığı devam ettiren 60 yaşındaki Turgut Göker, 50 yıldır elinden düşürmediği kavalını çalarak sürüsünü otlatıyor.

Yeşilyayla köyünde çobanlık yapan Turgut Göker, dedesinden babasına, babasından da 10 yaşında kendisine geçen mesleğini iki oğluyla sürdürüyor.

Çocukken kendi kendine çalmayı öğrendiği kavalını 50 yıldır yanından ayırmayan Göker, her sabah ağıldan çıkardığı 200 keçiyi otlatmaya götürüyor.

Göker, başlarında kaval çaldığı sürüsüyle dağlık alanda kilometrelerce yürüdükten sonra akşam saatlerinde evine dönüyor.

Otlattığı küçükbaşları kavalından çıkardığı nağmelerle yönlendiren Göker, zorluklarına rağmen ata mesleğini severek devam ettiriyor.

- İlk kavalını kamıştan yaptı

Turgut Göker,çobanlığa 50 yıldır ara vermediğini söyledi.

İlk kavalını henüz 10 yaşında eline aldığını dile getiren Göker, "Kavala kendi kendime kamıştan düdük yaparak başladım. Amcamlar da çalardı onlardan görürdüm. Uğraşırken çalmayı da öğrendim." dedi.

Göker, kaval sesinin hayvanlar üzerinde etkisi olduğuna inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kavalın sesini duyduğu yerde hayvanlar toplanır. Mesela bir dağa gidiyoruz. Uzun hava çaldığım zaman mal hareketlenmez sabit kalır. Malı toplayıp eve dönme zamanı geldiğinde hareketli hava çalarım. Çaldığım an hayvanlar toparlanır ve gitmeye hazır hale gelir. Ağır uzun hava çaldığımda da hayvanlar ağırlaşır, otlamaya dağılır."

Göker'in 28 yaşındaki oğlu Hakan Göker de çobanlığı meslekten öte zevk veren bir uğraş olarak gördüğünü ve devam ettireceğini anlattı.



