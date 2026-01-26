"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü ipek böceği yetiştiricisi Emel Duman'a plaket verildi

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdürdüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen Emel Duman'a teşekkür plaketi verdi.

Masatlı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 Ocak'ta düzenlenen törende "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Duman ve kızı Tuğçe Duman'ı makamında ağırladı.

Ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini ve dokumacılığı yıllardır sürdüren 59 yaşındaki Emel Duman'ı tebrik eden Masatlı, teşekkür plaketi verdi.

Masatlı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "Hatay Sarısı" ırkı böceklerden elde edilen ipeğin sadece kentte dokunduğunu söyledi.

İpeğin, geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini anımsatan Masatlı, "Biz ipek böcekçiliği ve dokumacılığını desteklemek bakımından şu an dut yetiştiriciliğini de destekliyoruz. Kültür ve Sanat Çarşı'mızı sanatçılarımızın hem dokuma hem de satış yaptığı bir yer olarak planladık ve şu anda faaliyette." dedi.

Duman da ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, 30 yıldır mesleği sürdürmek için zorlu mücadele verdiğini anlattı.

Katkılarından dolayı Vali Masatlı'ya teşekkür eden Duman, "Burada bitmedi, inşallah bundan sonra asıl çalışma başlıyor. Bu hem çok onurlu bir ödül hem de omzumuza binen yük. Buradan alıp daha ileriye götürmemiz gerekiyor. İnşallah bunu hep beraber başaracağız." diye konuştu.



