Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgil AA

Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karelerini seçen Bilgil, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Bilgil, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta da Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesini tercih etti.

Fotoğrafları seçerken çok zorlandığını dile getiren Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilgil, "Gazze'de yaşananlar tüm süreç boyunca yüreğimizi dağladı. İnşallah insalık adına oradaki dramın sonlanmasını bekliyoruz." dedi.

Bilgil, oylamada emeği geçen foto muhabir ve muhabirleri tebrik etti.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



11.02.2026 13:55:59
