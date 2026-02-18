Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

İSTNABUL - Yemeksepeti'nde Mert Tanyeri, Pazarlama Lideri, Dilan Can ise Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü olarak atandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, büyüme stratejisi ve kurumsal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yönetim kadrosunda üst düzey atamalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda şirketin Pazarlama Lideri görevine Mert Tanyeri, Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü görevine de Dilan Can getirildi.

Tanyeri, yeni pozisyonunda markanın tüm pazarlama operasyonlarına ve büyüme stratejilerine liderlik edecek. Can ise şirketin kamu kurumlarıyla ilişkilerini, regülasyon süreçlerini ve iş dünyası paydaşlarıyla temaslarını yönetecek.



Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme çift ana dal programlarından mezun Mert Tanyeri, kariyerine 2012'de PepsiCo'da başladı. Ardından Eti, Ferrero, L'Oreal ve Hepsiburada gibi şirketlerde marka yönetimi ve büyüme alanlarında sorumluluklar üstlenen Tanyeri, Yemeksepeti'ne Şubat 2024'te Kıdemli Pazarlama Lideri olarak katıldı. Tanyeri, Ekim 2024'te Delivery Hero bünyesinde "Bölgesel Pazarlama Lideri" görevine getirilerek kampanya stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Dilan Can, kariyerine avukat olarak başladı. Uzun yıllar Ticaret Bakanlığı bünyesinde Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yapan Can, Dünya Ticaret Örgütü, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ikili ticari ilişkiler ile uluslararası anlaşmalar ve hizmet ticareti konularında çalışmalar yürüttü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen IVLP programına iki kez davet edilen Can, son olarak Çin'in Guangzhou kentinde Ticaret Ataşesi olarak görev yaptı. Can, buradaki görevinde sınır ötesi e-ticaret, dijital hizmetler, yatırımlar ve teknoloji ekosistemi üzerine yoğunlaştı.

