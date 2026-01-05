İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work'ten Türkiye Finans'a 4 sertifika
Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü
Hatay'da kuyumcudaki silahlı soygun güvenlik kamerasında
Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Etstur Hatıra Ormanları'nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu
Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kamerada
Hatay'da 2 katlı binanın damında çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Antalya'da depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Alanya'da makine deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

MERSİN - Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevlerine Mersin'in Taşucu Limanı'nda hazırlanıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesine gönderilen 5. ve 6. sondaj gemilerinin çıkacakları seferler öncesi işlemleri, Ağalar İskelesi'nde devam ediyor.

Kırmızı beyaza boyanan dış yüzeyine ay yıldız işlenen ikiz gemiler, ilk görevlerine yan yana hazırlanıyor.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan Çağrı Bey ve Yıldırım, limandaki işlemlerin tamamlanmasıyla ilk seferlerine uğurlanacak.

Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, yeni keşifler için Somali'de, Yıldırım da Karadeniz'de görev yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey'in şubatta Somali'de yurt dışındaki ilk sondajını gerçekleştireceğini, Yıldırım'ın da birkaç ay içinde Karadeniz'e gideceğini bildirmişti.



Yurt Dünya 5.01.2026 12:19:18 0
Anahtar Kelimeler: yeni ultra derin deniz sondaj gemileri çağrı bey ve yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Happy Place to Work'ten Türkiye Finans'a 4 sertifika

2

Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

3

Hatay'da kuyumcudaki silahlı soygun güvenlik kamerasında

4

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

5

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

6

Etstur Hatıra Ormanları'nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu

7

Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kamerada

8

Hatay'da 2 katlı binanın damında çıkan yangın söndürüldü

9

GÜNCELLEME - Antalya'da depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

10

Alanya'da makine deposunda çıkan yangın hasara neden oldu