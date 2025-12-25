Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor

İSTANBUL - İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ülfet Uzunkoca, yeni yılın insanların kendisiyle ilgili yeni ihtimalleri düşünmesi ve yeni hedefler belirlemesi için güçlü bir fırsat sunduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunkoca, yeni bir yılı karşılamaya hazırlanırken yeni kararlar almanın ve yeni hedefler belirlemenin, insanların "zamanı bölümlere ayırma" eğilimiyle yakından ilişkili olduğu kaydetti.

Yeni yıl öncesinde yeni kararlar alma ve hedef belirleme sürecinin psikolojik boyutuna değinen Uzunkoca, bu dönemin kişinin neye ihtiyaç duyduğunu fark edebildiği ve bu ihtiyaçlara alan açmayı seçebildiği psikolojik bir eşik olarak görülebileceğini belirtti.

Uzunkoca, insanların doğal olarak zamanı belirli parçalara ayırdığını ve bu zaman dilimlerini hayatlarında değişim yaratmak için dönüm noktası olarak kullandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnsanlar, yeni yıl, doğum günü, hatta yeni hafta gibi belirli zaman dilimlerini bir tür temiz sayfa olarak görme eğilimindedir. Bu sayede geçmişteki hatalardan, başarısızlıklardan veya ertelenmiş işlerden kendilerini ayrıştırıp, yeni bir motivasyonla başlama fırsatı bulurlar. Bu aslında bir nevi psikolojik bir sıfırlama düğmesi gibi işler. Bu sayede kendimizi psikolojik olarak yenilenmiş hissederiz."

Yeni yılın güçlü bir dönüm noktası olarak algılanmasının nedenlerinden birinin de kolektif bir anlam taşıması olduğunu aktaran Uzunkoca, herkesin aynı anda geçmiş yıla dönüp bakmasının ve yeni kararlara yönelmesinin bu dönemin psikolojik etkisini artırdığını vurguladı.

Uzunkoca, psikolojik yenilenmenin yalnızca takvimin değişmesiyle ortaya çıkmadığını vurgulayarak, "Psikolojik yenilenme, bireyin gündelik yaşamında yaptığı şeylerle ve bu yaptıklarını nasıl deneyimlediğiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle yenilenme, çoğu zaman büyük ve köklü değişimlerden değil, gündelik yaşam içinde yaşanan küçük ama fark edilen deneyimlerden beslenir." değerlendirmelerini yaptı.

Bu süreçte küçük ve anlamlı ara hedeflerin önemine dikkati çeken Uzunkoca, "Ara hedefler, bireyin kendi davranışlarıyla ve ilerleyişiyle daha bilinçli bir temas kurmasına yardımcı olur. Kişi, belirlediği bir adımı hayata geçirdiğinde ya da koyduğu bir hedef doğrultusunda hareket ettiğini gördüğünde, yaptığı şeylerle kendisi arasında daha net bir bağ kurar. Bu bağ, başarma hissinin ortaya çıktığı yerdir." ifadelerini kullandı.

Uzunkoca, başarma hissinin zihinsel ve duygusal tazelenmeye katkı sunduğunu aktararak, psikolojik yenilenmenin tek bir büyük başlangıçtan ziyade, zaman içinde biriken küçük adımlar sayesinde güçlendiğini kaydetti.

Ara hedeflere ulaşmanın da kutlanması gerektiğini belirten Uzunkoca, büyük hedeflere giden yolun her zaman doğrusal ilerlemediğini, durabilmenin ve gerektiğinde yön değiştirebilmenin de yenilenmenin bir parçası olduğunu ifade etti.

Bu açıdan bakıldığında yeni yılın yeni ihtimalleri düşünmek için güçlü bir fırsat sunduğunu aktaran Uzunkoca, şunları kaydetti:



"Kimileri için bu küçük düzenlemelerle ilerlemek anlamına gelebilir; kimileri içinse daha cesur ve kapsamlı değişimlere yönelmek. Bu dönem, neye ihtiyaç duyduğumuzu fark edebildiğimiz ve bu ihtiyaçlara alan açmayı seçebildiğimiz bir psikolojik eşik olarak görülebilir. Yeni yıl, tam da bu yüzden, yenilenmeye dair umut ve hareket enerjisi taşır."