Yeni Başhekim Hakkoymaz Oldu

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlik görevine önemli bir atama yapıldı. Kadirlili hemşehrimiz Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirildi.

Sağlık alanındaki akademik birikimi, mesleki tecrübesi ve yönetim vizyonuyla tanınan Doç. Dr. Hakkoymaz’ın, Osmaniye’de sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yeni görevinin hem Osmaniye’ye hem de sağlık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz’a başhekimlik görevinde başarılar diliyoruz.