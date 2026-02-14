Yeni Bir Taraftarlar Derneği Daha Kuruldu

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de hem tribünlerde hem de sosyal hayatta yeni bir dönem başlıyor. Şehrin dinamizmini artırmak ve toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye taşımak amacıyla yola çıkan Yiğitler Diyarı Taraftarlar Derneği, resmi kuruluş işlemlerini tamamlayarak kapılarını açtı. Derneğin kurucu başkanlığını ise şehrin tanınan simalarından Uğur Mercimek üstlendi.

 

"Hedefimiz Tek Ses, Tek Yürek Osmaniyespor"

Derneğin temel önceliklerinden biri, şehrin ortak paydası olan Osmaniyespor’a tam destek vermek. Başkan Uğur Mercimek, taraftar grupları arasındaki ayrılıkları sona erdirmeyi hedeflediklerini belirterek şu mesajı verdi:

 "Osmaniye’de taraftar sorununu ortadan kaldırmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporun birleştirici gücüyle buluşturmak istiyoruz. Hep birlikte, kardeşçe, aynı çatı altında 'Sarı-Yeşil' renkler için ter döken takımımızın yanında olacağız."

Sosyal Yardımlaşmada Öncü Rol

Yiğitler Diyarı Taraftarlar Derneği, sadece bir taraftar oluşumu olmanın ötesinde, tam teşekküllü bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet verecek. Derneğin tüzüğünde öne çıkan diğer önemli maddeler ise şunlar:

 * Şehit ve Gazi Ailelerine Destek: Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın emanetlerine her daim sahip çıkılacak.

 * İhtiyaç Sahiplerine Uzanan El: Osmaniye’de yardıma muhtaç ailelerin tespiti yapılarak maddi ve manevi destek sağlanacak.

 * Toplumsal Kenetlenme: Tüm Osmaniye halkının iyi gününde de kötü gününde de yanında olunarak, şehrin kardeşlik bağları güçlendirilecek.

Başkan Mercimek: "Tüm Hemşehrilerimizi Bekliyoruz"

Başkan Uğur Mercimek, kapılarının tüm Osmaniyelilere açık olduğunu vurgulayarak, "Biz bu yola sadece bir dernek kurmak için değil, büyük bir aile olmak için çıktık. Şehrimize ve gençliğimize hizmet etmek boynumuzun borcudur," dedi.



