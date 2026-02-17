İlginizi Çekebilir

Yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılınacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla ayağa kaldırılan Antakya ilçesindeki camide, ramazan öncesi temizlik ve bakım ile çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri kabul edilen ibadethanenin cemaati, afetin ardından ilk kez yarın teravih namazında buluşacak.

Tarihi camide, ramazan boyunca mukabele ve iftar programları ile gençlik buluşmaları düzenlenecek.

Camide ağırlanacak çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

- "Bu yıl inşallah eski hüviyetine kavuşacak"

Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 384 caminin kullanılamaz hale geldiği kentte 118 caminin yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Ramazanın bu yıl Hatay için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Topçu, "Mukabele, teravih, sahur ve iftarlarıyla inşallah güzel bir ramazan geçirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Görüyoruz ki halkımızda çok ciddi ramazan heyecanı, hazırlık telaşı var." dedi.

Topçu, Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl aradan sonra ramazan coşkusunun yaşanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Habib-i Neccar Camimiz henüz ibadete açılmamıştı ama bu yıl inşallah eski hüviyetine kavuşacak. Burada ramazanın güzel coşkusunu kardeşlerimiz yaşayacak. Camimizde iftarlar verilecek, sahurlar yapılacak, gençlerimiz dolup taşacak, cıvıl cıvıl evlatlarımız camimizin bahçesinde oynayacak."

Topçu, kent genelindeki gençlik merkezlerinde de ramazan şenlikleri ve sohbet programları yapılacağını, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleneceğini sözlerine ekledi.



17.02.2026
